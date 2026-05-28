Nemzeti Sportrádió

BL-döntő: Henry és Kimpembe viheti pályára a trófeát a Puskás Arénában

ROCK PÉTER
2026.05.28. 09:15
Thierry Henry és Presnel Kimpembe 2024-ben a francia válogatott egyik Nemzetek Ligája-meccse előtt (Fotó: Getty Images)
Presnel Kimpembe Bajnokok Ligája Budapest Arsenal Paris Saint-Germain Puskás Aréna trófea döntő Thierry Henry
Két francia játékos viheti pályára a Bajnokok Ligája-serleget Budapesten a szombati Paris Sain-Germain–Arsenal döntő előtt. A PSG részéről Presnel Kimpembe, míg az Arsenal oldaláról Thierry Henry lehet a kiválasztott a Puskás Arénában – számolt be róla a Le Parisien.

A hagyományoknak megfelelően a Bajnokok Ligája-döntő előtt a két finalista klub egy-egy korábbi játékosa mutatja be a trófeát a szurkolóknak és a csapatoknak. Tavaly Javier Pastore és Javier Zanetti vitte pályára Európa legrangosabb kupáját a Paris Saint-Germain és az Inter müncheni döntője előtt.

A PSG saját nevelésű védője, Presnel Kimpembe már meg is erősítette a Le Parisiennek, hogy ő képviselheti a párizsi klubot a nyitó ceremónián. A világbajnok hátvéd tavaly nyáron távozott a párizsiaktól Qatar SC-hez, miután részese volt a klub történetének első BL-győzelmének.

„Nagy megtiszteltetés képviselni a Paris Saint-Germaint ebben a Bajnokok Ligája-döntőben. Remélem, szerencsét hoz majd a csapatnak és minden párizsi szurkolónak” – mondta Kimpembe.

Az Arsenal részéről Thierry Henry lehet a kiválasztott, aki klublegendának számít az észak-londoniaknál. A Le Parisien szerint ugyanakkor Henryt a televíziós szakértői szerepe a CBS csatornán még megakadályozhatja, hogy elfogadja a felkérést.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Május 30., szombat
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna

 

