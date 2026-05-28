Jövőre hazatérhet a Komárom!

„Pozitívan várjuk a döntést, mert szerintem mindennek eleget tettünk. A stadion megfelelő, most már csak meg kell tölteni szurkolókkal, és el kell indulni a következő idényben” – nyilatkozta lapunknak már szombaton, a Zólyom elleni sikeres osztályozó után Vincze István, a többségi magyar tulajdonú KFC sportigazgatója.

Nos, ma eljött az a nap, amelyre a komáromi szurkolók vártak: a Szlovák Labdarúgó-szövetség licenceljárásának fellebbviteli bizottsága helyt adott a klub fellebbezésének, így a KFC az új idényt már az új stadionjában kezdheti meg.

„Nagyon boldogok voltunk, amikor ma megkaptuk a hírt, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség illetékes bizottsága alkalmasnak ítélte a stadionunkat” – mondta a Nemzeti Sportnak Baráth György, a KFC elnöke, aki elárulta: az első körben mindössze egyetlen dokumentum hiányzott a licenckérelemből. A stadion múlt kedden sikeresen átment a használatbavételi eljáráson, ezt követően pedig a szükséges dokumentumokat eljuttatták a fellebbviteli bizottsághoz, amely ma megadta az engedélyt.

„Mivel a csapatunkból szinte mindenki a szabadságát tölti, egyelőre nem tudok pontos információt adni arról, mikor játsszuk első mérkőzésünket az új stadionban. Tervezzük azonban, hogy gálamérkőzéssel nyitjuk meg az arénát még a Niké Liga új idénye előtt” – tette hozzá Baráth György.

Mint ismert, 2023 nyarán kezdődött meg a régi stadion átépítése, az átadás időpontja azonban többször is csúszott. Emiatt a KFC három idényt idegenben töltött: egy idényt Vágsellyén, majd két élvonalbeli idényt Aranyosmaróton játszott le.

A 2026–2027-es idénytől új korszak kezdődhet Komáromban. Az előzetes, nem hivatalos számítások szerint a KFC első hazai bajnoki mérkőzését augusztus első hétvégéjén, a Nagyszombat ellen vívhatja majd.