Nemzeti Sportrádió

Válogatott: Schön Szabolcs nem játszik a júniusi felkészülési mérkőzéseken

2026.05.26. 16:57
null
Schön Szabolcs nem játszhat a júniusi mérkőzéseken (Fotó: Török Attila)
Címkék
magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Schön Szabolcs
Schön Szabolcs, a bajnok ETO FC támadójátékosa nem játszik a Finnország és a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatottban.

 

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi híradása szerint Schön egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a Telki Edzőközpontot.

A kerettagok kedden (ma) kezdték az edzéseket, és jövő hétfőtől edzőtáboroznak együtt. A válogatott jövő pénteken fogadja Finnországot a Puskás Arénában, majd négy nappal később látja vendégül Kazahsztánt a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Magyar válogatott
1 órája

Tóth Balázs: Minden egyes meccs előtt ki kell érdemelnem, hogy első számú kapus lehessek

Szendrei Norbert felszabadultan dolgozna az edzéseken – sajtótájékoztatót tartott Telkiben a magyar válogatott.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 5., PÉNTEK
19.45: Magyarország–Finnország, Budapest
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Kazahsztán, Debrecen

magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Schön Szabolcs
Legfrissebb hírek

Tóth Balázs: Minden egyes meccs előtt ki kell érdemelnem, hogy első számú kapus lehessek

Magyar válogatott
1 órája

„Bennem van szégyenérzet, ha kihagyok egy helyzetet” – Varga Barnabás a hibák utáni kettőzött erőről

Légiósok
2026.05.24. 14:32

Markgráf Ákos: Az akaraterő legalább olyan fontos, mint a tehetség

Magyar válogatott
2026.05.24. 09:08

Népsport: nem volt taktika a leóni meleg ellen

Népsport
2026.05.21. 14:26

Edző, játékosmenedzser, akadémiavezető és BL-nagykövet is lett a 2016-os Eb-hősökből

Magyar válogatott
2026.05.21. 08:03

Varga Barnabás reméli, hogy hozzátesz valamit az AEK történelméhez

Légiósok
2026.05.21. 06:38

Varga Barnabás: Még több gólt és még több trófeát szeretnék szerezni Athénban!

Légiósok
2026.05.20. 18:50

Socca Eb: legyőztük a dánokat Tiranában

Magyar válogatott
2026.05.20. 15:32
Ezek is érdekelhetik