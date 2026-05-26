Válogatott: Schön Szabolcs nem játszik a júniusi felkészülési mérkőzéseken

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi híradása szerint Schön egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a Telki Edzőközpontot.

A kerettagok kedden (ma) kezdték az edzéseket, és jövő hétfőtől edzőtáboroznak együtt. A válogatott jövő pénteken fogadja Finnországot a Puskás Arénában, majd négy nappal később látja vendégül Kazahsztánt a debreceni Nagyerdei Stadionban.