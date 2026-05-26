Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a vb mérkőzései

Paquito Bernard, a Francia Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (INSERM) szakembere úgy véli, hogy „a játék valószínűleg sokkal kevésbé lesz intenzív és izgalmas, mivel minden poszt esetében jelentősen befolyásolják a külső tényezők a futóteljesítményt”.

Bernard szerint nemcsak az állóképességről, a hosszú távú futás és a sprint közötti egyensúlyról van szó, hanem „a levegőminőségről, a technikai manőverek végrehajtásának és a közvetlen környezetből származó információk feldolgozásának csökkenő képességéről is”.

„A kockázatok kombinációja: extrém hőség, légszennyezés, páratartalom, sőt, egyes stadionok esetében az erdőtüzek veszélye is – állítja a kutató. – Az Egyesült Államokban a füstfelhők tíz, vagy akár több száz kilométerre is terjedhetnek. A mexikóvárosi és guadalajarai stadionokhoz hasonló színhelyek esetében a tengerszint feletti magasságot is figyelembe kell venni. Ez különösen nagy kihívást jelent majd azoknak a csapatoknak, amelyeknek nem lesz idejük akklimatizálódni. Például fizikailag nehéz lesz eljutni Miamiból, amely tengerszinten fekszik, Mexikóvárosba, amely több mint 2000 méteres magasságban van” – tette hozzá.

A világbajnokságra június 11. és július 19. között kerül sor az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, első alkalommal 48 válogatott részvételével.