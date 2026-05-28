Magyar éremeső a fudokan karatésok Európa-bajnokságán

Májusban a romániai Sepsiszentgyörgyön rendezték a Fudokan karate stílus Európa-bajnokságát, amelyen 22 ország 985 versenyzője vett részt. A hazai sportági szövetség (MKSZ) héten közzétett beszámolója szerint a magyar versenyzők 17 arany- 18 ezüst- és 17 bronzéremmel zárták a kontinensviadalt.

A romániai kontinensviadalon, amely ennek a karate stílusnak a 28. Európa-bajnoksága volt, Fábián János, Hajdú László és Sudár Ferenc kiemelkedően szerepelt, mivel mindhárman két-két aranyéremmel gazdagították a magyar éremgyűjteményt.

A magyar versenyzők eredményeinek köszönhetően hazánk az országok pontversenyében az előkelő ötödik helyet érte el – írja a Facebook-oldalán is közzétett beszámolójában az MKSZ.

A 28. Fudokan Karate Európa-bajnokság magyar érmesei

Aranyérmesek (név, versenyszám, egyesület):

Hajdú László, master tradicionális kata /Egyesülete: Buxi /

Hajdú László master sport kata /Buxi /

Kis Tímea, vet. tradicionális kata / Buxi /

Oláh Viktória, master tradicionális kata / Buxi /

Sudár Ferenc, spec törés / Buxi /

Sudár Ferenc, erőtörés / Buxi /

Fábián János, „tsume ai” küzdelem / Buxi /

Fábián János, erőtörés / Buxi /

Kis-Oláh, Duo lady senior kata /Buxi /

Papp Márk, erőtörés / Budaörs /

Mérő Bálint, sport senior kata / Budaörs /

Halmai Roland, sport kumite / Senshi /

Buczkó Diána, sport kumite 10-11 / Iváncsa /

Gloviczki Zsófia, tradicionális kata 12-13 / Budaörs /

Gloviczki Zsófia, sport kata 12-13 / Budaörs /

Takács Lili, sport kata 14-15 / Budaörs /

Várszegi Gergő, sport kata 10-11 / Budaörs /

Ezüstérmesek:

Bazsó Ákos, junior sport kata / Tempo /

Farkas Attila, felnőtt ippon shobu -75kg / Tempo /

Farkas Attila, felnőtt sambon shobu -75kg / Tempo /

Domonkos Gábor, master sport kata / Iváncsa /

Domonkos Gábor, master sport kumite / Iváncsa /

Mérő Bálint, tradicionális senior kata / Budaörs /

Papp Márk, ippon shobu +75 kg / Budaörs /

Tóth Imola Anikó, ippon shobu - 60 kg / Budaörs /

Tóth Imola Anikó, tradicionális kumite open / Budaörs /

Tóth Imola Anikó, „tsume ai” küzdelem / Budaörs /

Tóth Imola Anikó, senior sport kata / Budaörs /

Németh Zsolt, „tsume ai” küzdelem / Budaörs /

Palatinszki Roland, törés / Budaörs /

Hanikám Hanna, ippon shobu 16-17 / Budaörs /

Szathmáry Karolina, sport kata 14-15 / Budaörs /

Fábián János, kobudo / Buxi /

Fábián János, „ one inch” törés / Buxi /

Kovács Virág, junior sport kumite / Buxi /

Bronzérmesek:

Bazsó Ákos, junior junior sambon shobu / Tempo /

Farkas Attila, felnőtt kata / Tempo /

Halmai Roland, tradicionális kata / Senshi /

Papp Márk, sambon shobu +75kg / Budaörs /

Németh Zsolt, fukugo / Budaörs /

Kis Tímea, vet. sport kata / Buxi /

Nagy László, vet. kata / Buxi /

Fábián János, vet. sport kata / Buxi /

Fábián János, vet. tradicionális kata / Buxi /

Sudár Ferenc, sport kumite / Buxi /

Pál Maja, kadet sport kumite / Buxi /

Sípos Bendegúz, sport kata 12-13 Budaörs /

Blau Bertold, sport kumite 16-17 / Iváncsa /

Andrási Liza, sport kumite 14-15 / Iváncsa /

Vitárizs Flóra, sport kumite 12-13 / Iváncsa /