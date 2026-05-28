Magyar éremeső a fudokan karatésok Európa-bajnokságán
Májusban a romániai Sepsiszentgyörgyön rendezték a Fudokan karate stílus Európa-bajnokságát, amelyen 22 ország 985 versenyzője vett részt. A hazai sportági szövetség (MKSZ) héten közzétett beszámolója szerint a magyar versenyzők 17 arany- 18 ezüst- és 17 bronzéremmel zárták a kontinensviadalt.
A romániai kontinensviadalon, amely ennek a karate stílusnak a 28. Európa-bajnoksága volt, Fábián János, Hajdú László és Sudár Ferenc kiemelkedően szerepelt, mivel mindhárman két-két aranyéremmel gazdagították a magyar éremgyűjteményt.
A magyar versenyzők eredményeinek köszönhetően hazánk az országok pontversenyében az előkelő ötödik helyet érte el – írja a Facebook-oldalán is közzétett beszámolójában az MKSZ.
A 28. Fudokan Karate Európa-bajnokság magyar érmesei
Aranyérmesek (név, versenyszám, egyesület):
Hajdú László, master tradicionális kata /Egyesülete: Buxi /
Hajdú László master sport kata /Buxi /
Kis Tímea, vet. tradicionális kata / Buxi /
Oláh Viktória, master tradicionális kata / Buxi /
Sudár Ferenc, spec törés / Buxi /
Sudár Ferenc, erőtörés / Buxi /
Fábián János, „tsume ai” küzdelem / Buxi /
Fábián János, erőtörés / Buxi /
Kis-Oláh, Duo lady senior kata /Buxi /
Papp Márk, erőtörés / Budaörs /
Mérő Bálint, sport senior kata / Budaörs /
Halmai Roland, sport kumite / Senshi /
Buczkó Diána, sport kumite 10-11 / Iváncsa /
Gloviczki Zsófia, tradicionális kata 12-13 / Budaörs /
Gloviczki Zsófia, sport kata 12-13 / Budaörs /
Takács Lili, sport kata 14-15 / Budaörs /
Várszegi Gergő, sport kata 10-11 / Budaörs /
Ezüstérmesek:
Bazsó Ákos, junior sport kata / Tempo /
Farkas Attila, felnőtt ippon shobu -75kg / Tempo /
Farkas Attila, felnőtt sambon shobu -75kg / Tempo /
Domonkos Gábor, master sport kata / Iváncsa /
Domonkos Gábor, master sport kumite / Iváncsa /
Mérő Bálint, tradicionális senior kata / Budaörs /
Papp Márk, ippon shobu +75 kg / Budaörs /
Tóth Imola Anikó, ippon shobu - 60 kg / Budaörs /
Tóth Imola Anikó, tradicionális kumite open / Budaörs /
Tóth Imola Anikó, „tsume ai” küzdelem / Budaörs /
Tóth Imola Anikó, senior sport kata / Budaörs /
Németh Zsolt, „tsume ai” küzdelem / Budaörs /
Palatinszki Roland, törés / Budaörs /
Hanikám Hanna, ippon shobu 16-17 / Budaörs /
Szathmáry Karolina, sport kata 14-15 / Budaörs /
Fábián János, kobudo / Buxi /
Fábián János, „ one inch” törés / Buxi /
Kovács Virág, junior sport kumite / Buxi /
Bronzérmesek:
Bazsó Ákos, junior junior sambon shobu / Tempo /
Farkas Attila, felnőtt kata / Tempo /
Halmai Roland, tradicionális kata / Senshi /
Papp Márk, sambon shobu +75kg / Budaörs /
Németh Zsolt, fukugo / Budaörs /
Kis Tímea, vet. sport kata / Buxi /
Nagy László, vet. kata / Buxi /
Fábián János, vet. sport kata / Buxi /
Fábián János, vet. tradicionális kata / Buxi /
Sudár Ferenc, sport kumite / Buxi /
Pál Maja, kadet sport kumite / Buxi /
Sípos Bendegúz, sport kata 12-13 Budaörs /
Blau Bertold, sport kumite 16-17 / Iváncsa /
Andrási Liza, sport kumite 14-15 / Iváncsa /
Vitárizs Flóra, sport kumite 12-13 / Iváncsa /