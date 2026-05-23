Villámgyors és látványos góllal büntette a kapushibát a vb-nyitányra hangoló Mexikó

2026.05.23. 10:06
Brian Gutiérrez a második gólját szerezte a mexikói válogatottban
Mexikó 2–0-ra legyőzte Ghánát a labdarúgó-világbajnokságra hangoló két válogatott magyar idő szerint szombatra virradóra lejátszott pueblai felkészülési mérkőzésén. Brian Gutiérrez különleges gólja rekordot ért.

Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor a ghánai kapus, Benjamin Asare pontos indítás helyett kockázatosan passzolt, a labda Brian Gutiérrezhez került, aki nem sokat habozott, mintegy 25 méterről, balról a kapuba emelt – Asare hiába igyekezett vissza a gólvonal felé, nem védhetett. A gól 1 perc 25 másodpercnyi játékidő után született; a mexikói válogatott ennél gyorsabban még sohasem talált be afrikai ellenfélnek – az eddigi rekordot Héctor Herrera tartotta, ő szintén a második percben köszönt be Nigériának 2021-ben. 

Érdekesség, hogy Gutiérrez az Egyesült Államokban született, és nemcsak a korosztályos csapatokban, hanem az ottani felnőttválogatottban is pályára lépett, mielőtt az idén bemutatkozott a mexikói nemzeti csapatban.

A korai vezető gól ellenére az El Tri nem brillírozott, de a második félidőben azért Guillermo Martínez is rúgott egy gólt, és a 2–0-s győzelemmel a csapat tovább nyújtotta jó sorozatát: az idei hat mérkőzése közül egyet sem vesztett el.

A társházigazda mexikóiak Ausztráliával és Szerbiával találkoznak még, mielőtt június 11-én az Azték Stadionban Dél-Afrika ellen megkezdik vb-szereplésüket (az A-csoportban Dél-Korea és Csehország lesz még a vetélytársuk).

Ghána ellenfele Anglia, Horvátország és Panama lesz a világbajnokság L-csoportjában. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, PUEBLA
Mexikó–Ghána 2–0 (B. Gutiérrez 2., G. Martínez 54.)

 

Ezek is érdekelhetik