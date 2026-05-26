PSG-, Real Madrid- és Manchester United-játékos is tagja a marokkói válogatott vb-keretének

A négy évvel ezelőtti világbajnokságon 4. helyen végző marokkói válogatott akkori keretéből 10 játékos van, aki az előttünk álló vb-n is ott lesz. Ilyen a három kapus (Jasszin Bunu, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnauti), a PSG BL-győztes jobbhátvédje, Asraf Hakimi, a Manchester United védője, Nusszair Mazraui, a Marseille-ben futballozó Najef Agerd, a Betisben játszó Szofjan Amrabat és Abde Ezzalzuli, a Gironát erősítő középpályás, Azzedin Unahi, valamint a Stuttgart labdarúgója, Bilal el-Hanusz.

Olyan futballistákkal erősödött a keret, mint a Real Madrid Bajnokok Ligája-győztes támadója, Brahim Díaz; szintén bekerült három Premier League-játékos (Sadi Riad, Issza Diop, Semszdin Talbi), de érdemes kiemelni a Strasbourg üdvöskéjét, Zsesszim Jasszint vagy a Romában egyre több játékpercet kapó Neil el-Ajnauit is.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆



🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZKAzdUkblR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), Juszef Bellammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium), Najef Agerd (Olympique Marseille – Franciaország), Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), Issza Diop (Fulham – Anglia)

Középpályások: Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), Neil el-Ajnaui (Roma – Olaszország), Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország), Bilal el-Hanusz (Stuttgart – Németország), Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia)

Támadók: Abde Ezzalzuli (Real Betis – Spanyolország), Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia), Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi