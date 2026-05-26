PSG-, Real Madrid- és Manchester United-játékos is tagja a marokkói válogatott vb-keretének

2026.05.26. 22:11
Nem meglepő módon Brahim Díaz (elöl) és Asraf Hakimi is tagja a marokkóiak vb-keretének (Fotó: Getty Images)
vb 2026 foci vb extra marokkói válogatott
Mohamed Uahbi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra.

A négy évvel ezelőtti világbajnokságon 4. helyen végző marokkói válogatott akkori keretéből 10 játékos van, aki az előttünk álló vb-n is ott lesz. Ilyen a három kapus (Jasszin Bunu, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnauti), a PSG BL-győztes jobbhátvédje, Asraf Hakimi, a Manchester United védője, Nusszair Mazraui, a Marseille-ben futballozó Najef Agerd, a Betisben játszó Szofjan Amrabat és Abde Ezzalzuli, a Gironát erősítő középpályás, Azzedin Unahi, valamint a Stuttgart labdarúgója, Bilal el-Hanusz.

Olyan futballistákkal erősödött a keret, mint a Real Madrid Bajnokok Ligája-győztes támadója, Brahim Díaz; szintén bekerült három Premier League-játékos (Sadi Riad, Issza Diop, Semszdin Talbi), de érdemes kiemelni a Strasbourg üdvöskéjét, Zsesszim Jasszint vagy a Romában egyre több játékpercet kapó Neil el-Ajnauit is.

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), Juszef Bellammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium), Najef Agerd (Olympique Marseille – Franciaország), Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), Issza Diop (Fulham – Anglia)
Középpályások: Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), Neil el-Ajnaui (Roma – Olaszország), Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország), Bilal el-Hanusz (Stuttgart – Németország), Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia)
Támadók: Abde Ezzalzuli (Real Betis – Spanyolország), Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia), Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
A C-CSOPORT MENETRENDJE

 

