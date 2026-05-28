NB II: hosszabbított a Videoton csapatkapitánya – hivatalos

A klub közleménye szerint a csapatkapitány a következő idényt is a székesfehérváriaknál tölti.

Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra, az elmúlt három idényben 56 NB I-es, 28 NB II-es és hét kupamérkőzésen lépett pályára a Vidiben, a mögöttünk hagyott idényben a bajnokságban és a kupában is egy-egy gólt szerzett.

„Annak ellenére, hogy az első osztályból is volt megkeresésem, gyorsan eldöntöttem, hogy a továbbiakban is a Vidiben szeretnék futballozni. Ezer szállal kötődöm a klubhoz, ami természetesen nagy szerepet játszott a döntésemben. Azt gondolom, hogy idén jobb előjelekkel tudunk nekivágni a nyári felkészülésnek, mint egy évvel ezelőtt, a sportigazgató és a vezetőedző is az állandóságot jelenti, engem pedig az motivál, hogy a következő idényben feljussunk az NB I-be” – mondta a klub hivatalos honlapjának Spandler.

Nikolics Nemanja sportigazgató szerint a csapatkapitányra a következő idényben is vezéregyéniségként számítanak: „Spandler Csaba saját nevelésű játékosunk, akinek szívügye a Videoton, és ezt nem csak szavakkal, hanem a tetteivel is bizonyítja. Egy évvel ezelőtt, a kiesés után is Fehérváron maradt, és most is építő jellegű tárgyalásokat folytattunk vele, mindkét fél a megoldást helyezte előtérbe és nem éreztem azt, hogy nehéz lenne meggyőzni. Örülök, hogy minket választott és hogy a klubszeretete felülírt más szempontokat is. A következő szezonban is vezérként számítunk rá a pályán és a pályán kívül egyaránt, és bízom benne, hogy ezt a fajta klubhoz való kötődést át tudja adni a csapat többi játékosának is.”