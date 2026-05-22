Vb 2026: karantén vár a Kongói DK válogatottjára

Andrew Giuliani, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának vezetője pénteken az ESPN-nek azt mondta, az országukban kitört ebolajárvány miatt az afrikai együttesnek és stáb többi tagjának 21 napra el kell szigetelődnie a külvilágtól, különben elképzelhető, hogy nem kap beutazási engedélyt.

A Kongói DK együttese Houstonban játssza első csoportmérkőzését június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában. Az érkezést az Egyesült Államokba június 11-re tervezték.

„Nagyon világosan közöltük velük és a kongói kormánnyal is, hogy vegyék komolyan a 21 napos buborékot, mert csak így jöhetnek Houstonba” – fogalmazott Giuliani.

A kongói csapat legtöbb tagja Európában légióskodik, a szövetségi kapitányuk, Sébastien Desabre pedig francia. A vb előtt még két felkészülési meccset játszanának, az egyiket június 3-án Liege-ben Dánia ellen, a másikat pedig június 9-én, Spanyolország déli részén, Chile ellen.

A nemzetközi szövetség (FIFA) szerdán közölte, hogy figyelemmel kíséri a járványt, és szoros kapcsolatban áll az afrikai ország szövetségével annak érdekében, hogy a csapat tisztában legyen minden orvosi és biztonsági útmutatással.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja hétfőn 30 napra felfüggesztette azoknak a belépését az országba, akik a közelmúltban jártak az ebolajárvány sújtotta területeken, azaz a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában és Dél-Szudánban.