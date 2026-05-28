Király Gábor szerint a Kl-győzelem feledteti a gyenge bajnoki szereplést a Palace-nál

Az 50 éves kapuslegenda szerdán a helyszínen tekintette meg a Rayo Vallecano elleni finálét, amelyet a londoniak 1–0-ra nyertek meg Lipcsében.

„Az egész sorozat nagyon jó volt a csapatnak, amely tavaly az FA-kupát, ezt követően pedig az Angol Szuperkupát is megnyerte. Felemelő érzés, hogy itt tudtam lenni” – mondta az M4 Sportnak a 108-szoros válogatott kapus, aki karrierje során több mint száz meccsen védte a Palace kapuját (is).

„Januártól kezdve nem volt fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaszereplés minden hibát vagy rossz teljesítményt feledtet” – utalt a bajnokságban elért 15. helyezésre Király Gábor.

A West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid, ötéves történetének harmadik londoni győztese.