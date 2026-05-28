Király Gábor szerint a Kl-győzelem feledteti a gyenge bajnoki szereplést a Palace-nál

Az 50 éves kapuslegenda szerdán a helyszínen tekintette meg a Rayo Vallecano elleni finálét, amelyet a londoniak 1–0-ra nyertek meg Lipcsében.
„Az egész sorozat nagyon jó volt a csapatnak, amely tavaly az FA-kupát, ezt követően pedig az Angol Szuperkupát is megnyerte. Felemelő érzés, hogy itt tudtam lenni” – mondta az M4 Sportnak a 108-szoros válogatott kapus, aki karrierje során több mint száz meccsen védte a Palace kapuját (is).
„Januártól kezdve nem volt fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaszereplés minden hibát vagy rossz teljesítményt feledtet” – utalt a bajnokságban elért 15. helyezésre Király Gábor.
A West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid, ötéves történetének harmadik londoni győztese.
Az angol csapatoknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a szigetországba vigyenek, hiszen múlt héten az Aston Villa nyerte az Európa-ligát, az Arsenal pedig szombaton Budapesten, a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája-döntőjét a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen.
KONFERENCIALIGA
DÖNTŐ
CRYSTAL PALACE (angol)–RAYO VALLECANO (spanyol) 1–0 (0–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 39 176 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PALACE: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Menedzser: Oliver Glasner
RAYO: Batalla – Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria – U. López (P. Díaz, 62.), Ó. Valentin (N. Mendy, 62.) – De Frutos (Camello, 70.), Palazón (Ahomas, 77.), Á. García (Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Mateta (51.)