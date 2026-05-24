Stopira elárulta, a méltó részvételnél is többre vágynak a futball-vb-n

„Játékosként ez volt a legnagyobb álmom, hogy eljussak egy világbajnokságra – mondta a Videoton korábbi védője, hozzátéve, bár félelem nem volt benne azzal kapcsolatban, hogy bekerül-e a keretbe, azért izgatottan várta a névsor kihirdetését. – Az álom megvalósult, ott leszek a világ legnagyobb sporteseményén és képviselhetem az országomat.”

Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány hétfőn jelölte ki 26 tagú keretét, amelyben a Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte is helyet kapott.

A csapattársak nagy örömmel fogadták, hogy Stopira is velük tarthat a világbajnokságra.

„Nagyon érzelmes pillanat volt, mert hosszú út vezetett az álom megvalósulásáig. Nagyon örültem, amikor meghallottam a nevemet” – elevenítette fel a csapathirdetés pillanatait.

Elárulta, hogy amikor sikerült kiharcolniuk a vb-részvételt, úgy volt vele, hogy szeretne ott lenni a világbajnokságon is. Úgy érzi, megdolgozott ezért, és bár jelenleg a portugál másodosztályban játszik, szerinte még képes magas színvonalon futballozni. „Megérdemeltem a behívót” – szögezte le.

Mint mondta, korábbi magyarországi csapattársaitól is kapott gratulációt, aminek nagyon örült, Nikolics Nemanját, Juhász Rolandot, valamint Loic Negót említette név szerint.

Beszélt arról is, hogy a vb-felkészülés már elkezdődött, de ő egyelőre nem csatlakozott a kerethez, mert klubcsapatával – az SC Uniao Torreensével – még van feladatuk, Portugál Kupa-döntőt játszanak vasárnap.

A Zöld-foki-szigetek világbajnoki újonc válogatottja az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én kezdődő tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával együtt.

„Mindegyik csoportmeccset várom, de leginkább a spanyolok ellenit, mert az lesz az első, ráadásul a világ egyik legjobbjával kerülünk szembe. Szeretnénk megmutatni magunkat, és versenyben lenni. Nagy dolog volt kijutni, de most megmutathatjuk a világnak a kis országunkat, azt, hogy milyenek is vagyunk.”

Hozzátette: ezen túlmenően is van céljuk, tovább szeretnének jutni a csoportjukból.

„Ez persze nagyon nehéz lesz, mert nagy csapatokkal játszunk, de van minőség a válogatottunkban, és méltó módon képviselhetjük az országunkat.”

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEK KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: Sidny Cabral (Benfica – Portugália), Diney Borges (al-Bataeh – Arab Emírségek), Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), Kelvin Pires (SJK – Finnország), Stopira (Torreense – Portugália)

Középpályások: Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), Ryan Mendes (Igdir – Törökország), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)