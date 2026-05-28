A Grand Slam-tornákon tudnak pénzt keresni

Egyetlen honfitársunk sem volt érdekelt a Grand Slam-torna szerdai versenynapján Párizsban, így eljött az ideje foglalkozni egy olyan témával, amelyről korábban röviden már beszámoltunk. A topjátékosok koordinált megmozdulást tartottak a médianapon, összesen 15 percben limitálták a sajtótájékoztatóikat (részt vett ebben mindkét világelső, Arina Szabalenka és Jannik Sinner), ezzel jelezve, hogy keveslik azt a százalékot, amennyivel részesülnek a Grand Slam-tornák összbevételéből. Mármint nemcsak ők, a legjobbak, hanem az összes játékos. Azért lobbiznak, hogy mind a négy GS-en a bevételek 22%-án osztozzanak – ez a szám jelenleg 15 a Roland Garroson, noha tavaly még 15.5 százalék volt. Ezzel kapcsolatban az elitjátékosok már tavaly írtak két levelet a szervezőknek, megemlítve a nyugdíj és az anyasági ellátás kérdését is. Hogy a válasz ilyen sokat késett, azt nem vették kimondottan jó néven, a France 24 információi szerint a Francia Teniszszövetség vezetői pénteken találkoztak a teniszezők képviselőivel, további egyeztetéseket is terveznek, hasonlóan a wimbledoni és a New York-i GS szervezőivel. A témával kapcsolatban kikértük mind az öt, a Roland Garroson egyesben elinduló játékosunk véleményét.

„Eléggé kishal vagyok ahhoz, hogy erős szavam legyen ebben. Hálás vagyok azért, ha jó pénzt tudok keresni, és mondjuk ki azt is, hogy a topjátékosok, akik azért harcolnak, hogy még többet keressenek, nem feltétlenül saját maguknak szeretnének sokkal többet, hanem a ranglistán hátrébb lévőket próbálják segíteni abban, hogy jobban meg tudjanak élni. Én próbálok magamra koncentrálni, ha ők ezt sikerre viszik, jó lesz nekik és valószínűleg nekem is. Konkrétan nem foglalnék állást a kérdésben, játszom, csinálom a dolgomat, ha több lesz a bevétel, örülök, ha nem, azt tudom mondani, hogy jobban kell teljesíteni és tovább jutni a versenyeken” – vélekedett Marozsán Fábián, világranglista-54. játékosunk, aki ebben az évben eddig 574 036 dollárt keresett a tornákon egyesben.

Fucsovics Márton esetében ez a szám 411 428, a ranglistán 65., 34 éves kiválóságunk úgy érzi, neki már nem feltétlenül érdekes az ügy.

„Annyira már nem foglalkozom ezzel. Sajnos tudom, nekem itt rövid időn, egy-két éven belül vége lesz. Csinálják úgy, ahogy a fiataloknak jó, ahogy nekik jó, én távol maradok ettől.”

Udvardy Panna (59., idei kereset 222 641 dollár) viszont tűzközelben van, a játékosszakszervezet tagjaként és más okból is markáns véleményt fogalmazott meg.

„Teljesen egyetértek a többi játékossal, eddig én is benne voltam a PTPA-ben, és nagyon szomorú látni, hogyan osztják el a százalékokat, ami más sportágban jóval magasabb. Aki meglátja egy Grand Slam-versenyen a pénzdíjat, el van ájulva, hogy Úristen, de ha meg elmész egy 250-es tornára és ott nem jutsz elődöntőbe, minden héten mínuszos vagy. A GS-ek azok a tornák, amelyeken pénzt tudunk keresni, úgyhogy jó lenne, ha a WTA is egy kicsit megemberelné magát ilyen szempontból. A szövetséggel egyébként sem vagyok kibékülve az antalyai zaklatásom miatt, nem vállalt semmiféle felelősséget, az FBI már nyomoz, majd csinál valamit, a WTA részéről viszont ennyi volt… Szerintem ez nem normális. Madridban is kiraboltak, ahogyan bejelentkeztem a hivatalos hotelbe – elég kevés figyelem irányul a játékosokra.”

Idén az eddig legjobban kereső női teniszezőnk Bondár Anna volt 430 917 dollárral, a ranglistán 57. játékos szerint nem könnyű mit válaszolni erre a kérdésre.

„Egyik oldalról értem a tiltakozó játékosok álláspontját, és hogy a nagy nevek felszólalnak, és nemcsak a saját érdekükben, hanem a többnyire az első és a második fordulóban búcsúzók érdekeiért is, ez mindenképpen pozitív. Másfelől viszont szerintem így sem panaszkodhatunk a pénzdíjak nagyságára.”

Ötödikként Gálfi Dalmával beszéltünk, aki 271 798 dollárt teniszezett össze az idén, s jelenleg a 115. helyet foglalja el a világranglistán.

„Örülök, hogy megszólaltak a legjobbak, úgy veszem észre, nem elsősorban a saját érdekeiket nézik, hanem a lejjebb rangsorolt játékosokét. Az a cél, hogy több játékos éljen meg jól ebből a sportból, mert ha megnézünk más sportágakat, a focit, a kosárlabdát, azon belül az NBA-t, a bevétel sokkal nagyobb százalékát kapják meg a játékosok annak ellenére, hogy elég népszerű sport a tenisz is. Jó, hogy ezt felvállalták és próbálnak megoldást találni, meglátjuk, lesz-e eredménye.”