Vízilabda: megértek a bajnoki címre a BVSC serdülői

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén a BVSC-Zugló csapata nyerte meg a fiú serdülő vízilabda-bajnokságot.

A Létay Krisztián által irányított BVSC a Szőnyi úti uszodában rendezett nyolcas döntő aranyért zajló, fordulatos és kiélezett mérkőzésén

a KSI-t győzte le 13-12-re.

Ebben a korosztályban a BVSC legutóbb 2011-ben ünnepelhetett aranyérmet.

„Természetesen felfokozott hangulatban készültünk a hazai rendezésű nyolcas döntőre és nagyon örülünk, hogy a végén sikerült megszereznünk az aranyérmet – mondja a vezetőedző Létay. – Ez egy nagyon jó és ígéretes korosztály, amellyel két éve a gyermekbajnokságban is döntőt játszottunk, de akkor kikaptunk az UVSE-től, ezüstérmesek lettünk. A játékosok azon a meccsen is értékes tapasztalatokat szereztek, többen azóta jártak a korosztályos válogatottal világeseményen is, játszottak az idén a mi győzelmünket hozó Komjádi-kupán, így a két évvel ezelőtti döntővel ellentétben most már volt némi rutinjuk komoly téthelyzetben.

Talán most volt először olyan csapatom, amelynél úgy gondoltam, hogy ha minden klappol, akkor esélyes a bajnoki címre.

Döntőt nyerni mindig más, mint egy bajnoki meccset. Akárhogyan játszol egész évben, itt a legmagasabb hőfokon, tiszta fejjel, csapatként működve tudod elérni a célod, ami nagy kihívás, és még a legjobbaknak sem sikerül mindig. Ezzel együtt a nyolcas döntőben elért eredmény nem értékmérője az egész éves munkának, mert az utánpótlásban nem a helyezés a legfontosabb, hanem az a tudás, amit felhalmozunk az együtt töltött időszak alatt. Az elsődleges, hogy a gyerekek folyamatosan fejlődjenek.”

A remek csapategység volt a BVSC sikerének egyik kulcsa

Létay Krisztián a BVSC-ben marad a serdülőkorosztály edzője, a mostani bajnokcsapatból több játékosa az ifjúsági gárdához csatlakozik.

„Lehet, hogy lesz olyan játékos, akinek ez a serdülőbajnoki cím marad a pályafutásának csúcspontja. De az a célunk, hogy minél több vízilabdázót építsünk fel a felnőttkorosztályig.

A BVSC-ben hangsúlyt fektetünk arra, hogy az utánpótlásból felkerüljenek fiatalok az első számú csapatba.

Mivel másodedző vagyok a felnőttcsapatnál, látom, hogy mikor jöhet számításba egy fiatal és milyen mentális, fizikális, technikai felkészültségre van szükség ahhoz, hogy valaki tudjon élni a lehetőséggel. Úgy kívánunk dolgozni az utánpótlásban, hogy a téglák egymásra épüljenek és kiteljesedjen a fejlődési ív.”

