Beszélgetés ma este a Nemzeti Sport főszerkesztőjével a budapesti BL-döntőről

2026.05.28. 10:47
Arsenal Szöllősi György PSG Bajnokok Ligája BL-döntő
A szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntőt megelőzően ma (csütörtökön) 18 órától különleges beszélgetésre várják a vendégeket a Scruton V.P.-be, ahol a modern labdarúgás világát, a BL történelmi jelentőségét és a futball kulturális hatását járják körül a résztvevők. A beszélgetőpartner Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője lesz.

Az eseményen többek között szó esik majd ezekről a témákról: Mit jelent ma egy Bajnokok Ligája-döntő Európa és Magyarország számára? Hogyan vált a futball a modern tömegkultúra egyik legerősebb közös nyelvévé? Milyen helyet foglal el Budapest a nemzetközi sportélet térképén? – derült ki a Scruton V.P. honlapján közzétett beharangozóból.

A rendezvény ingyenes, de a korlátozott létszámra való tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet ide kattintva tehet meg. A szervezők továbbá arra kérik a vendégeket, hogy a programkezdés előtt legkésőbb 10-15 perccel érkezzenek meg. A helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Időpont: 2026. május 28. (csütörtök), 18.00
Helyszín: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 12. – Scruton V.P.

 

