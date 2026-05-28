Arsenal vagy PSG? Az FTC női kézilabdázói is tippeltek a budapesti BL-döntőre – videó

2026.05.28. 09:22
Simon Petránál a PSG a nyerő (Fotó: Szabó Miklós)
FTC PSG Bajnokok Ligája Arsenal BL-döntő
A Ferencváros női kézilabdacsapatának játékosait sem hagyja hidegen a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati budapesti döntője, ahol majd a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal méri össze erejét. A zöld-fehérek hivatalos Instagram-oldala a finálét megelőző napokban egy videót tett közzé, amelyben a csapat játékosai, többek között Laura Glauser, Simon Petra, Hársfalvi Júlia, Márton Gréta, Bordás Réka vagy Klujber Katrin is tippelt a nagy mérkőzésre.

A végeredményt tekintve a ferencvárosi játékosoknál a PSG tűnik a nyerőnek, de hogy konkrétan ki melyik csapatra szavazott, az kiderül az alábbi videóból:

 

