Anthony Gordon hetvenmillió fontért igazolhat Barcelonába – sajtóhír

Mint már egy ideje köztudott, a Bajnokok Ligájában idén remek teljesítményt nyújtó Anthony Gordonért hónapok óta sorban állt már számos nagy csapat. Ugyan a Bayern München is bejelentkezett a válogatott támadóért, megegyezni nem tudtak. Állítólag a bajorok sokallták a Newcastle által elvárt összeget, írja a BBC.

Az angol portál úgy tudja, a Barcelona 80 millió euró (69.3 millió font) fejében lecsapott a játékosra. Az átigazolás folyamatában a Newcastle diktálta a tempót, hiszen a játékosnak 2030-ig aktív a szerződése. A játékos még a világbajnokság kezdete előtt véglegesíti átigazolását, utána utazik az angol válogatottal az Egyesült Államokba.

A Newcastle úgy tűnik, tanult a tavalyi esetből, amikor a Liverpool a nyár végén szerződtette Alexander Isakot, így a „szarkáknak” sietniük kellett, hogy pótolják a svéd támadót.

Gordon átigazolása esetén az Everton is jól járhat, a liverpooli csapat kapja az összeg 15 százalékát. A játékos klubváltását az átigazolásokban sokszor jól értesült Fabrizio Romano is megosztotta. A transzferguru információi szerint a játékos a héten Barcelonába utazik, hogy átessen az orvosi vizsgálaton és aláírja szerződését a katalánokkal. Amennyiben az összeg pontos, úgy Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann és Neymar Jr. után Gordon lehet a Barcelona történelmének ötödik legdrágább igazolása.