Koeman döntött, Frimpong nem került be a holland válogatott vb-keretébe
Az „Oranje” legnagyobb hiányzója Jeremie Frimpong – a Liverpool FC játékosa a „vörösök” utolsó bajnoki meccsét sérülés miatt kihagyta, s ezek szerint nem tud időben felépülni ahhoz, hogy az észak-amerikai viadalon pályára léphessen. Ezzel szemben a fizikai szempontból „kérdőjeles” Memphis Depay, Jurriën Timber, Justin Kluivert triumvirátus bekerült Ronald Koeman keretébe.
Az angol élvonalból kipottyant West Ham United szélsője, Crysencio Summerville először kapott meghívót az A-válogatottba, így Koeman újoncot avathat a vb-n, de ott van a keretben Marten de Roon (Atalanta) is, aki 2024-ben volt legutóbb válogatott. Végül, de nem utolsósorban Memphis Depay behívása azért történelmi, mert először kerül be játékos a holland vb-keretbe egy brazil klubcsapatból.
„Frimpong rengeteg sérüléssel bajlódott [ebben az idényben], de most kifejezetten egy másik játékosra, Summerville-re esett a választásom. Szeretem azokat a játékosokat, akik megbízhatóan tudnak futballozni, s Summerville a pálya mindkét oldalát be tudja játszani, nem beszélve a hozzáállásáról. (...) De Light, Emegha és De Vrij egyaránt sérülés miatt nincs a keretben. De Vrijnek 12-14 napra van szüksége a felépülésre, így sajnos nem jöhet velünk” – mondta a kimaradókról Ronald Koeman, hozzátéve, hogy Ian Maatsen és Lutsharel Geertruida is ott van a tartalékok listáján, mert (ugyan hivatalosan a keret tagja) a végső döntést a szombati BL-döntő után hozza meg Jurriën Timberről.
A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia), Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), Robin Roefs (Sunderland – Anglia)
Védők: Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), Nathan Aké (Manchester City – Anglia), Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), Jorrel Hato (Chelsea – Anglia)
Középpályások: Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia), Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország), Guus Til (PSV), Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia)
Támadók: Memphis Depay (Corinthians – Brazília), Wout Weghorst (Ajax), Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), Nia Lang (Galatasaray – Törökország), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Brian Brobbey (Sunderland – Anglia)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
|Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Hollandia–Japán
|Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Svédország–Tunézia
|Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Hollandia–Svédország
|Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Tunézia–Japán
|Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion
|Japán–Svédország
|Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Tunézia–Hollandia
