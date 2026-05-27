Koeman döntött, Frimpong nem került be a holland válogatott vb-keretébe

Az „Oranje” legnagyobb hiányzója Jeremie Frimpong – a Liverpool FC játékosa a „vörösök” utolsó bajnoki meccsét sérülés miatt kihagyta, s ezek szerint nem tud időben felépülni ahhoz, hogy az észak-amerikai viadalon pályára léphessen. Ezzel szemben a fizikai szempontból „kérdőjeles” Memphis Depay, Jurriën Timber, Justin Kluivert triumvirátus bekerült Ronald Koeman keretébe.

Az angol élvonalból kipottyant West Ham United szélsője, Crysencio Summerville először kapott meghívót az A-válogatottba, így Koeman újoncot avathat a vb-n, de ott van a keretben Marten de Roon (Atalanta) is, aki 2024-ben volt legutóbb válogatott. Végül, de nem utolsósorban Memphis Depay behívása azért történelmi, mert először kerül be játékos a holland vb-keretbe egy brazil klubcsapatból.

„Frimpong rengeteg sérüléssel bajlódott [ebben az idényben], de most kifejezetten egy másik játékosra, Summerville-re esett a választásom. Szeretem azokat a játékosokat, akik megbízhatóan tudnak futballozni, s Summerville a pálya mindkét oldalát be tudja játszani, nem beszélve a hozzáállásáról. (...) De Light, Emegha és De Vrij egyaránt sérülés miatt nincs a keretben. De Vrijnek 12-14 napra van szüksége a felépülésre, így sajnos nem jöhet velünk” – mondta a kimaradókról Ronald Koeman, hozzátéve, hogy Ian Maatsen és Lutsharel Geertruida is ott van a tartalékok listáján, mert (ugyan hivatalosan a keret tagja) a végső döntést a szombati BL-döntő után hozza meg Jurriën Timberről.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia), Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), Robin Roefs (Sunderland – Anglia)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), Nathan Aké (Manchester City – Anglia), Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), Jorrel Hato (Chelsea – Anglia)

Középpályások: Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia), Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország), Guus Til (PSV), Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia)

Támadók: Memphis Depay (Corinthians – Brazília), Wout Weghorst (Ajax), Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), Nia Lang (Galatasaray – Törökország), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Brian Brobbey (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Június 14., vasárnap, 22.00

Dallas, Dallas Stadion Hollandia–Japán Június 15., hétfő, 4.00

Monterrey, Monterrey Stadion Svédország–Tunézia Június 20., szombat, 19.00

Houston, Houston Stadion Hollandia–Svédország Június 21., vasárnap, 6.00

Monterrey, Monterrey Stadion Tunézia–Japán Június 26., péntek, 1.00

Dallas, Dallas Stadion Japán–Svédország Június 26., péntek, 1.00

Kansas City, Kansas City Stadion Tunézia–Hollandia az f-csoport menetrendje

