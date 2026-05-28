„A legrangosabb trófeákért kell harcolnunk” – David Raya a budapesti BL-döntőről

– Milyen érzés Premier League-bajnoknak lenni?

– Elmondhatatlanul boldog vagyok – kezdte a madridi As-nak adott interjúját David Raya, az Arsenal harmincéves, spanyol válogatott kapusa. – Nagyon örülök, hogy bevált az elképzelésünk, és végül megnyertük a bajnokságot. Hihetetlenül büszke vagyok az egész csapatra, a szakmai stábra, a szurkolókra, mindenkire, akinek része volt ebben a sikerben.

– Három ezüstérem után már nagyon vágyhattak rá...

– Kellett már ez nekünk, mert ennek a klubnak a legrangosabb trófeákért kell harcolnia. A PL-elsőség már megvan, úgyhogy most már minden idegszálunkkal arra összpontosíthatunk, hogy a Bajnokok Ligájában is révbe érjünk – az Arsenal történetében először.

– Köztudottan a szögletrúgás a csapat egyik nagy erőssége, nyilván a PSG védelme nagyon készül ezekre a szituációkra.

– Nem tudok semmit a párizsiak felkészüléséről, de mindenki tisztában van vele, mit kell gyakorolnia. Tény, hogy a pontrúgás az egyik nagy erősségünk, nagyon remélem, hogy a döntőben is szerzünk gólt rögzített helyzetből.

– Mit szól a kritikához, amely szerint túl defenzív az Arsenal?

– Nehéz eldönteni, mennyire igazságtalanok ezek a vélemények, de mi ebben a stílusban futballozunk. Sok mérkőzést nyertünk meg annak köszönhetően, hogy stabilan védekezünk, számos találkozót megúsztunk kapott gól nélkül. Ugyanakkor nem tartom magunkat kizárólag védekező felfogású csapatnak. Szeretjük a szép futballt, no meg azt, ha nálunk van a labda.

– Mi a véleménye arról, hogy harminchét bajnoki találkozón szerepelve tizenkilencszer nem kapott gólt? Ha pedig az összes tétmérkőzését vizsgáljuk, ötven fellépésén huszonnyolcszor sikerült.

– Ez is azt bizonyítja, hogy nagyszerűen működik a védekezésünk, kevés esélyt adunk az ellenfelünknek a gólszerzésre. Sok mérkőzésünk volt, amelyen a riválisunknak alig akadt helyzete, ez rengeteget segített abban, hogy megnyerjük a bajnoki címet.

– Ezek után aligha véletlen, hogy sorozatban a harmadik idényében kapta meg az angol élvonal legjobb kapusának járó Golden Glove-díjat.

– Ragyogó időszak ez nekem, valamint az egész csapatnak, amely jelentős mértékben hozzájárult a valóban kimagasló statisztikai mutatómhoz. Örömteli, hogy sorozatban háromszor kaptam meg a legjobb kapusnak járó díjat.

– Vajon ez elég lesz ahhoz, hogy ön legyen a spanyol válogatott kezdő kapusa a világbajnokságon? Nagy lesz a verseny, két posztriválisa a Barcelonával bajnoki címet nyerő Joan García, valamint az utóbbi években alapembernek számító, bilbaói Unai Simón.

– Én próbálom a maximumot nyújtani, hogy ezzel is megnehezítsem a szövetségi kapitány döntését.

– Hogyan hangolódnak a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre?

– Minden mérkőzésre ugyanazzal az elszántsággal készülünk, de végső soron mindannyian azért futballozunk, hogy ilyen találkozókon léphessünk pályára. Nagyon várjuk a döntőt, szeretnénk élvezni minden pillanatát.

– Mi a véleménye a PSG vezetőedzőjéről, a szintén spanyol Luis Enriquéről?

– Nála mutatkoztam be a válogatottban, úgyhogy nagyon jól ismerem, tisztelem is. Tudjuk, hogy fantasztikus edző, emberileg is csak a legjobbakat mondhatom róla. Mindent eltervez, hogy minél több borsot törhessen az ellenfél orra alá. De remélem, szombaton mi jövünk ki győztesen a csatából – és megnyerjük a Bajnokok Ligáját.

Declan Rice: A maximumra lesz szükségünk a PSG legyőzéséhez Fotó: AFP Az Arsenal egyik kulcsemberének tartott Declan Rice tudja, milyen nagy lehetőség előtt állnak, és úgy érzi, tanultak a tavaly elveszített elődöntőből. A Paris Saint-Germain akkor 3–1-es összesítéssel búcsúztatta Mikel Arteta menedzser együttesét úgy, hogy a párharc mindkét találkozóját megnyerte. De vajon miben lesz más a mostani összecsapás? „Már az előző idényben is tapasztaltuk, mennyire jó csapat a PSG – mondta az angol középpályás az uefa.com-nak adott interjújában. – Hogy mit tanultunk abból az elődöntőből? Elsősorban azt, hogy a helyzeteinket ki kell használnunk. Mert lehetőségeink voltak, csak nem tudtunk élni velük. Ahhoz, hogy legyőzzük a PSG-t, a maximumot kell nyújtanunk, az első sípszótól az utolsóig teljes gázzal, motiváltan kell játszanunk. Ez a klubfutball legfontosabb mérkőzése, hatalmas lehetőség előtt állunk. Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor eldőlt, hogy bejutunk a döntőbe, boldogságot és megkönnyebbülést éreztem. Ez az klubidény utolsó összecsapása, úgyhogy tényleg mindent bele kell adni, hogy az Arsenal végre elhódítsa ezt a gyönyörű trófeát. Nagyon szeretem a nagy mérkőzéseket, s szerintem az egész csapat bizonyította az utóbbi időben, hogy odateszi magát az ilyen a találkozókon. Nem véletlenül jutottunk ilyen messzire a Bajnokok Ligájában. Azt sohasem lehet előre tudni, hogy egy mérkőzésen jól megy-e a játék, de azt eldönthetjük, milyen hozzáállással és lelki töltettel futunk ki a pályára, ami meghatározza az első labdaérintéseinket.” A 27 éves középpályás beszélt a West Ham Uniteddel három éve csapatkapitányként megnyert Konferencialiga-döntőről, s az elveszített finálék mellett Mikel Arteta munkája is szóba került. „Nagyon különleges érzés volt a West Hammel nemzetközi kupát nyerni. Persze emellett ott vannak az elveszített Európa-bajnoki döntők vagy a Ligakupa-finálé. Ezek keserű emlékek, de egyúttal még sikeréhesebbé tettek. Mikel Arteta sokat segített abban, hogy sokoldalú középpályássá váljak, aki a védekezésben és a támadásban egyaránt hasznos. Az első pillanattól kezdve azt mondta, hogy én vagyok az Arsenal világítótornya.”

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!