„Már tavaly, az Inter legyőzése után bejelöltem a naptáramban május 30-át” – Jonathan Lacote francia nagykövet az NS-nek
– Nagykövet úr, személyesen önnek mit jelent, hogy a PSG Budapesten játszhat Bajnokok Ligája-döntőt? Diplomataként és franciaként is mennyire különleges pillanat ez?
– Az, hogy a PSG idén bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, nem volt egészen meglepetés. Már tavaly, miután a csapat legyőzte az Intert, bejelöltem a naptáramban május 30-át. A PSG 2025-ös győzelme előtt több mint harminc éven át egyetlen francia klub sem nyerte meg a sorozatot. Most, a világbajnokság évében egy francia csapat jelenléte a legnagyobb európai futballverseny döntőjében csak jó előjel lehet.
– Egy ilyen horderejű esemény idején mennyiben változik meg a nagykövetség munkája? Milyen extra diplomáciai, biztonsági vagy protokollfeladatokkal jár egy ilyen döntő?
– Egy ilyen, francia klubok részvételével zajló esemény különleges intézkedéseket igényel a nagykövetség részéről. Ezúttal több tízezer francia állampolgárra számítunk Budapesten, ami jelentős kihívást jelent konzuli osztályunknak. Emellett együttműködünk a helyi biztonsági és rendőri erőkkel is.
– Körülbelül hány francia szurkoló, közéleti szereplő, üzletember vagy sportdiplomata érkezésére számítanak?
– Szombaton 17 000 párizsi szurkoló lesz a Puskás Aréna lelátóin, és még több ezer embert várunk a városba, akik az esemény ünnepi hangulatát szeretnék élvezni. A francia kormány részéről örömmel fogadjuk Marina Ferrari sportért, társadalmi szerepvállalásért és civil szervezetekért felelős minisztert.
– Franciaországban mennyire tekintenek ma a PSG-re nemzeti szimbólumként, és mennyire maradt meg „párizsi klubnak”?
– A labdarúgás Franciaországban, akárcsak máshol, ma is elsősorban helyi identitás kérdése. Nem hiszem, hogy az Olympique de Marseille vagy az Olympique Lyon szurkolói a PSG-t Franciaország nemzeti szimbólumának tekintenék, éppen ellenkezőleg!
– A PSG mostani sikerét sok szakember elsősorban Luis Enrique szakvezetői érdemeinek tekinti. Francia szemmel miben volt ő képes másképp felépíteni ezt a csapatot, mint elődei?
– Objektív szemmel nézve ott ért el sikert, ahol elődei kudarcot vallottak: vezetésével a PSG a klub történetében először megnyerte a Bajnokok Ligáját, és idén megint bejutott a döntőbe, zsinórban második éve.
– Többen úgy látják, hogy a PSG éppen a korábbi szupersztárok távozása után vált egységesebb és taktikailag érettebb csapattá. Franciaországban is ez az uralkodó vélemény?
– A szupersztár fogalma véleményem szerint vitatható. Ha megnézzük a kezdőcsapatot, csak olyan nemzetközi sztárokat látunk, akik vezető szerepet játszanak a saját nemzeti csapatukban.
– Luis Enrique munkájában ön szerint mi volt a legnagyobb szakmai áttörés: a taktikai stabilitás, az öltözői kultúra átalakítása vagy a kollektív játék előtérbe helyezése?
– Azt hiszem, minden futballrajongó értékelni tudta az edző teljesítményét a PSG és a Bayern München közötti elődöntő kivételes első mérkőzésén. A csapat taktikailag és kollektíven is új magasságokba emelkedett, és abszolút hihetetlen látványt nyújtottak a lelátókon és a tévékészülékek előtt.
– Az Arsenal és a PSG két nagyon eltérő futballkultúrát képvisel. Francia szemmel mi lehet a döntő kulcsa szakmailag?
– Az Arsenal még soha nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a PSG pedig tavaly nyert először. Azt mondanám, hogy a PSG-nek nagyobb tapasztalata van az európai porondon, mint az angol klubnak, és ez meghatározó szerepet játszhat a döntő kimenetelében. Másrészt azt is mondanám, hogy a döntőben Európa legjobb támadósorával rendelkező csapata, a PSG, a legjobb védekezésű csapattal, az Arsenallal fog megmérkőzni.
– Ön szerint egy esetleges újabb PSG-győzelem mennyiben változtatná meg a Ligue 1 nemzetközi megítélését és a francia klubfutball presztízsét?
– A Ligue 1 évek óta az európai futball öt „nagy ligájának” egyike. Ha az egyik klubja megnyeri a Bajnokok Ligáját, az minden bizonnyal a versenyképesség bizonyítéka. De a francia futballt nem szabad csak a PSG-re redukálni! A Strasbourg idei figyelemre méltó szereplése a Konferencialigában a francia bajnokság erejét bizonyítja.
– Franciaország hosszú ideje futballnagyhatalom. Minek köszönhető leginkább ez a stabilitás: az utánpótlás-nevelésnek, az akadémiai rendszernek vagy a futball társadalmi beágyazottságának?
– A franciaországi futball kétségtelenül elősegíti a társadalmi kohéziót, amint azt egy nemrégiben készült IPSOS-tanulmány is kiemelte. Azt mondanám, hogy a francia válogatott sikerei generációk közötti kötelékeket is teremtettek a két, 20 év különbséggel, 1998-ban és 2018-ban aratott világbajnoki győzelem révén.
– A PSG és a francia válogatott között ma mennyire erős az átfedés szakmai értelemben? A klub sikerei adhatnak plusz lendületet a közelgő világbajnokság előtt is?
– A PSG adja a legtöbb játékost a francia válogatottba az idei nyári világbajnokságon, nem kevesebb, mint öt játékossal: Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Bradley Barcola és a címvédő Aranylabda-győztes, Ousmane Dembélé. És gondolok itt William Salibára is, aki a döntőben az Arsenal színeiben játszik majd.
– Van-e jelenleg vagy ki volt korábban a kedvenc játékosa a PSG-ben és a válogatottban?
– Lehetetlen választani a francia válogatott játékosok közül! Idén nyáron mind a 26 világbajnokságon szereplő játékosnak szurkolni fogok. Az 1998-as döntőben nyújtott figyelemre méltó teljesítménye és a 2000-es Eb-győzelem miatt be kell vallanom, hogy mindig is Zinédine Zidane hatalmas rajongója voltam... aki egy napon a francia válogatott edzője is lehet!
– Didier Deschamps-nak mennyire lehet fontos, hogy játékosai ilyen nyomás alatt, BL-döntőkben és nemzetközi topmeccseken edződnek egész idényben?
– Mivel már csak két hét van hátra a világbajnokságig, szerintem a legfontosabb, hogy a francia játékosok közül senki ne sérüljön meg a nagy intenzitásúnak ígérkező döntőn. Nyilvánvaló, hogy egy párizsi győzelem csak növelné a játékosok önbizalmát a torna előtt.
– Franciaországban érzékelhető-e már most világbajnoki hangulat? A közvélemény szerint ez a generáció újabb vb-sikerre is képes lehet?
– Miután az elmúlt két alkalommal döntőbe jutott, 2022-ben pedig épp csak lemaradt, a francia csapatot a vb egyik esélyesének tartják. A francia közönségnek a kihívás inkább a verseny televíziós közvetítéseinek követése lesz az amerikai kontinenshez viszonyított időeltolódás miatt, ahol a tornát rendezik.
– Mit gondol, Budapest milyen képet mutathat most Franciaországnak? Egy ilyen döntő mennyire fontos Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai megítélése szempontjából?
– Remélem, a döntőre Budapestre utazó franciáknak lesz idejük gyönyörködni a város gazdag kulturális, történelmi és építészeti örökségében. Magyarországon már évek óta szokássá vált, hogy nagy nemzetközi sportversenyeket rendeznek különböző sportágakban. Meggyőződésem, hogy a döntő megerősíti ezt a képet a francia közönség szemében. Budapest ismét otthont ad a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjének is! Bár tavaly a Metznek nem a tervek szerint alakultak a dolgok, június 5-én és 6-án két francia csapat is ott lesz az elődöntőben: a Metz újra, és most a Brest is!
– Ha egyetlen dolgot kellene kiemelnie, amit a magyar szurkolók talán még nem ismernek eléggé a francia futballkultúrából, mi lenne az?
– Szerintem a magyar szurkolókat meglepi majd, hogy a francia szurkolók mennyire képesek végigénekelni a csapatuk meccsét!
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol)