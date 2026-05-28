„Már tavaly, az Inter legyőzése után bejelöltem a naptáramban május 30-át” – Jonathan Lacote francia nagykövet az NS-nek

– A PSG mostani sikerét sok szakember elsősorban Luis Enrique szakvezetői érdemeinek tekinti. Francia szemmel miben volt ő képes másképp felépíteni ezt a csapatot, mint elődei?

– Objektív szemmel nézve ott ért el sikert, ahol elődei kudarcot vallottak: vezetésével a PSG a klub történetében először megnyerte a Bajnokok Ligáját, és idén megint bejutott a döntőbe, zsinórban második éve.

– Többen úgy látják, hogy a PSG éppen a korábbi szupersztárok távozása után vált egységesebb és taktikailag érettebb csapattá. Franciaországban is ez az uralkodó vélemény?

– A szupersztár fogalma véleményem szerint vitatható. Ha megnézzük a kezdőcsapatot, csak olyan nemzetközi sztárokat látunk, akik vezető szerepet játszanak a saját nemzeti csapatukban.

– Luis Enrique munkájában ön szerint mi volt a legnagyobb szakmai áttörés: a taktikai stabilitás, az öltözői kultúra átalakítása vagy a kollektív játék előtérbe helyezése?

– Azt hiszem, minden futballrajongó értékelni tudta az edző teljesítményét a PSG és a Bayern München közötti elődöntő kivételes első mérkőzésén. A csapat taktikailag és kollektíven is új magasságokba emelkedett, és abszolút hihetetlen látványt nyújtottak a lelátókon és a tévékészülékek előtt.

– Az Arsenal és a PSG két nagyon eltérő futballkultúrát képvisel. Francia szemmel mi lehet a döntő kulcsa szakmailag?

– Az Arsenal még soha nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a PSG pedig tavaly nyert először. Azt mondanám, hogy a PSG-nek nagyobb tapasztalata van az európai porondon, mint az angol klubnak, és ez meghatározó szerepet játszhat a döntő kimenetelében. Másrészt azt is mondanám, hogy a döntőben Európa legjobb támadósorával rendelkező csapata, a PSG, a legjobb védekezésű csapattal, az Arsenallal fog megmérkőzni.

– Ön szerint egy esetleges újabb PSG-győzelem mennyiben változtatná meg a Ligue 1 nemzetközi megítélését és a francia klubfutball presztízsét?

– A Ligue 1 évek óta az európai futball öt „nagy ligájának” egyike. Ha az egyik klubja megnyeri a Bajnokok Ligáját, az minden bizonnyal a versenyképesség bizonyítéka. De a francia futballt nem szabad csak a PSG-re redukálni! A Strasbourg idei figyelemre méltó szereplése a Konferencialigában a francia bajnokság erejét bizonyítja.

– Franciaország hosszú ideje futballnagyhatalom. Minek köszönhető leginkább ez a stabilitás: az utánpótlás-nevelésnek, az akadémiai rendszernek vagy a futball társadalmi beágyazottságának?

– A franciaországi futball kétségtelenül elősegíti a társadalmi kohéziót, amint azt egy nemrégiben készült IPSOS-tanulmány is kiemelte. Azt mondanám, hogy a francia válogatott sikerei generációk közötti kötelékeket is teremtettek a két, 20 év különbséggel, 1998-ban és 2018-ban aratott világbajnoki győzelem révén.

– A PSG és a francia válogatott között ma mennyire erős az átfedés szakmai értelemben? A klub sikerei adhatnak plusz lendületet a közelgő világbajnokság előtt is?

– A PSG adja a legtöbb játékost a francia válogatottba az idei nyári világbajnokságon, nem kevesebb, mint öt játékossal: Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Bradley Barcola és a címvédő Aranylabda-győztes, Ousmane Dembélé. És gondolok itt William Salibára is, aki a döntőben az Arsenal színeiben játszik majd.