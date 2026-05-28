Nemzeti Sportrádió

Belekötöttek a párizsiak a BL-elődöntőn, de Nasri nem ezért nem lesz szakértő Budapesten

K. Zs.
2026.05.28. 08:04
Samir Nasri (jobbra) gratulál Nasszer el-Kelaifi PSG-elnöknek a döntőbe jutáshoz, a háttérben David Ginola (Fotó: Getty Images)
Samir Nasri, a korábbi kiváló francia labdarúgó a PSG müncheni BL-elődöntőjén még helyszíni szakértőként dolgozott a Canal+ stábjában, de a szombati Bajnokok Ligája-döntőre nem jön el Budapestre.

A Parisien értesülése úgy szólt, hogy a korábbi 41-szeres francia válogatott játékos azért nem lesz tagja az élő közvetítést készítő stábnak, mert a Paris Saint-Germain szurkolói inzultálták a Bayern München–PSG elődöntő németországi visszavágóján, és ő is, valamint a csatorna szeretné elkerülni az eset megismétlődését.

„Valóban megtörtént – ismerte el Samir Nasri a L'Équipe-nek, hogy Münchenben részese volt egy afférnak –, de mindig benne van a pakliban, hogy a párizsi drukkerek belekötnek egy volt marseille-i futballistába… Szerintem persze foglalkozhattak volna mással, például ünnepelhették volna a döntőbe jutást. Mindegy. De nem ezért nem utazom Budapestre. PSG–Arsenal meccs lesz, Robert Pires mélyebben ismeri az »ágyúsokat«, David Ginola ugyanígy van a PSG-vel, szóval jobb választások, mint egy hozzám hasonló semleges szakértő. Játszottam én is az Arsenalban, de nem kifejezetten jó a kapcsolatom a táborukkal (ennek oka, hogy 2011-ben a londoniaktól a Manchester Citybe igazolt).”

Nasri – aki a párizsi stúdióból azért részese lesz a közvetítésnek – elmondta: leginkább az bántja, amikor az édesanyját szidják.

„Nem ez volt az első eset, és bizonyára nem is az utolsó, hogy egy stadionban belém kötnek. Játékoskoromban ez mindennapos volt. Ha ennyitől meghátrálnék, akkor abba is hagyhatnám a tévézést, egyáltalán a meccsre járást.”

A francia sportnapilap emlékeztette Nasrit: az előző évi, szintén a párizsiak részvételével zajló (és a diadalukkal véget érő) BL-döntőt is kihagyta, azaz úgy is tűnhet, hogy korábbi marseille-iként mintha nem akarna részese lenni a nagy rivális ünneplésének.

„Ez nem felel meg a valóságnak – válaszolta Nasri mosolyogva. – A tavalyi döntő előtt egy Kings League-tornára voltam hivatalos, azt képzeltem, még mindig húszéves vagyok, és a nagy vagánykodásnak sérülés lett a vége. A müncheni helyszínen pedig rengeteget kellett volna lépcsőzni, amire egyszerűen nem lettem volna képes abban az állapotban.”

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

Jerzy Dudek: Hvicsa Kvarachelia és Declan Rice lehet a két kulcsember

A Liverpoollal 2005-ben BL-t nyerő lengyel exkluzív interjúban beszélt a budapesti döntőről.

Világszínvonalú futballfesztivál kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája-döntő miatt

A Hősök tere BL-döntős szurkolói zónájában a Bajnokok Fesztiválján ingyenes, futball tematikájú programsorozat várja az érdeklődőket csütörtöktől.

György Ádám zongoraművész játssza a BL-himnuszt a döntőn

„Az az elképzelésem, hogy ezzel a zongorával a BL-himnusz valóban szárnyra kap, és olyan lelki magasságba repíti a közönséget, mint a játékosokat.”

Videó: Budapesten, a BL-döntő előtt villantották meg először az Arsenal új mezét

A kilátás sem utolsó az új szerelés mögött – az azt bemutató tévés személyiség akár hazánkba is költözne, ha csapata szombaton Bajnokok Ligáját nyer.

 

 

