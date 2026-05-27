Minifutball Eb: hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal kapott ki a magyar válogatott

2026.05.27. 12:46
Fotó: FB/Minifutball Szövetség
A magyar minifutball-válogatott 3–2-re kikapott Lengyelországtól a pozsonyi Európa-bajnokság E-csoportjában, a kvartett első fordulójában.

Trencsényi János együttese kétszer is megszerezte a vezetést (Lovász és Győri volt eredményes), de a lengyelek mindkét alkalommal egalizáltak – másodszor pont a kapusuk, Warszawski bikázott a bal felsőbe. Már mindenki kibékült a döntetlennel amikor a ráadásban Biel a félpályáról emelt az üresen maradt magyar kapuba, így vereséggel kezdték a kontinenstornát a magyarok.

MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
E-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Magyarország–Lengyelország 2–3 (Lovász 4., Győri 18., ill. Koschny 6., Warszawski 22., Biel 50+1.)

