Minifutball Eb: hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal kapott ki a magyar válogatott

Trencsényi János együttese kétszer is megszerezte a vezetést (Lovász és Győri volt eredményes), de a lengyelek mindkét alkalommal egalizáltak – másodszor pont a kapusuk, Warszawski bikázott a bal felsőbe. Már mindenki kibékült a döntetlennel amikor a ráadásban Biel a félpályáról emelt az üresen maradt magyar kapuba, így vereséggel kezdték a kontinenstornát a magyarok.

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Magyarország–Lengyelország 2–3 (Lovász 4., Győri 18., ill. Koschny 6., Warszawski 22., Biel 50+1.)