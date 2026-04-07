Vb-2026: Lundgren és Agyemang sem játszhat a tornán

Biztosan lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról a svéd válogatott szélsője, Gustav Lundgren. Lundgren egy héttel ezelőtt a 81. percben lépett pályára a Lengyelország ellen hazai pályán 3–2-re megnyert mérkőzésen, a vb-pótselejtező utolsó fordulójában, és hét perccel később kulcsszerepet játszott abban, hogy Viktor Gyökeres megszerezte a győztes gólt. A 30 éves labdarúgó hétfőn klubcsapata, a Göteborg színeiben az idény első bajnoki mérkőzésére készült, amikor bemelegítés közben elszakadt az Achillese.

A vb-szereplés egy újabb mérföldkő lett volna Lundgren pályafutásában, ugyanis 2022-ben még a svéd harmadosztályban futballozott.

Az angol másodosztályú Derby Countyt erősítő Patrick Agyemangot hétfőn, a Stoke City ellen 2–0-ra megnyert bajnoki meccs 41. percében kellett lecserélni súlyos Achilles-ín-sérülés miatt. A 25 éves csatár a legutóbbi válogatott szünetben Belgium és Portugália ellen is csereként lépett pályára az amerikai válogatottban, és az előbbi találkozón gólt is szerzett.

A júniusban és júliusban az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon a svédek Tunéziával, Hollandiával és Japánnal találkoznak a csoportkörben, az amerikaiak ellenfele pedig Paraguay, Ausztrália és Törökország lesz.