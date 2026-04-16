Kihagyja a világbajnokságot Szoboszlaiék francia csapattársa – hivatalos

2026.04.16. 11:33
A világbajnokságon biztosan nem láthatunk gólörömöt Ekitikétől (Fotó: Getty Images)
sérülés Hugo Ekitiké Liverpool FC francia labdarúgó-válogatott Didier Deschamps
Kihagyja a nyári amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságot Hugo Ekitiké, ezt maga Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya árulta el. A Liverpool közleményben erősítette meg, hogy a csatár Achilles-ín-szakadást szenvedett a jobb lábában.

Lemarad a nyári világbajnokságról a Liverpool FC labdarúgója, Hugo Ekitiké – ezt csütörtökön a francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps is megerősítette. A csatár csapata PSG elleni keddi BL-mérkőzésén egy rossz lépés miatt maradt lent a földön, majd hagyta el hordágyon a játékteret, s az első diagnózis szerint Achillles-ín-szakadást szenvedett, s a szerdán elvégzett vizsgálat igazolta a félelmeket – ezt már a „vörösök” közölték hivatalos honlapjukon.

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:17

A francia specialista sok jót nem jósol Hugo Ekitikének

Nicolas Baudrier szerint 90 százalék az esélye, hogy a francia támadó Achilles-ín-szakadást szenvedett.

„Hugo kedd este komolyan megsérült a PSG ellen. Sérülése súlyossága sajnos megakadályozza abban, hogy befejezze a szezont a Liverpoollal és részt vegyen a világbajnokságon” – tolmácsolta Deschamps szavait X-oldalán a francia válogatott.

„Hugo azon tucatnyi fiatal játékos egyike, akik az elmúlt hónapokban bemutatkoztak a válogatottban. Tökéletesen illeszkedett a csapatba, mind a pályán, mind azon kívül. Sérülése mind az ő, mind a francia nemzeti együttes számára hatalmas csapás. Óriási kihívás áll előtte, de meggyőződésem, hogy visszanyeri majd a legjobb formáját. Ezúton szeretném kifejezni mind a magam, mind a válogatott szakmai stábjának támogatását. Tudjuk, hogy szívből szurkol majd a csapatnak, mint ahogy mi is sokat gondolunk rá.”

Csütörtök délben a Liverpool is közleményt adott ki Ekitiké állapotáról, a klub megerősítette, hogy a csatár súlyos Achilles-ín-sérülést szenvedett.

 

sérülés Hugo Ekitiké Liverpool FC francia labdarúgó-válogatott Didier Deschamps
