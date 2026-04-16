Kihagyja a világbajnokságot Szoboszlaiék francia csapattársa – hivatalos

„Hugo kedd este komolyan megsérült a PSG ellen. Sérülése súlyossága sajnos megakadályozza abban, hogy befejezze a szezont a Liverpoollal és részt vegyen a világbajnokságon” – tolmácsolta Deschamps szavait X-oldalán a francia válogatott.

„Hugo azon tucatnyi fiatal játékos egyike, akik az elmúlt hónapokban bemutatkoztak a válogatottban. Tökéletesen illeszkedett a csapatba, mind a pályán, mind azon kívül. Sérülése mind az ő, mind a francia nemzeti együttes számára hatalmas csapás. Óriási kihívás áll előtte, de meggyőződésem, hogy visszanyeri majd a legjobb formáját. Ezúton szeretném kifejezni mind a magam, mind a válogatott szakmai stábjának támogatását. Tudjuk, hogy szívből szurkol majd a csapatnak, mint ahogy mi is sokat gondolunk rá.”

« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde.



« Hugo fait partie de…

Csütörtök délben a Liverpool is közleményt adott ki Ekitiké állapotáról, a klub megerősítette, hogy a csatár súlyos Achilles-ín-sérülést szenvedett.