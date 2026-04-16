Kihagyja a világbajnokságot Szoboszlaiék francia csapattársa – hivatalos
Lemarad a nyári világbajnokságról a Liverpool FC labdarúgója, Hugo Ekitiké – ezt csütörtökön a francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps is megerősítette. A csatár csapata PSG elleni keddi BL-mérkőzésén egy rossz lépés miatt maradt lent a földön, majd hagyta el hordágyon a játékteret, s az első diagnózis szerint Achillles-ín-szakadást szenvedett, s a szerdán elvégzett vizsgálat igazolta a félelmeket – ezt már a „vörösök” közölték hivatalos honlapjukon.
A francia specialista sok jót nem jósol Hugo Ekitikének
„Hugo kedd este komolyan megsérült a PSG ellen. Sérülése súlyossága sajnos megakadályozza abban, hogy befejezze a szezont a Liverpoollal és részt vegyen a világbajnokságon” – tolmácsolta Deschamps szavait X-oldalán a francia válogatott.
„Hugo azon tucatnyi fiatal játékos egyike, akik az elmúlt hónapokban bemutatkoztak a válogatottban. Tökéletesen illeszkedett a csapatba, mind a pályán, mind azon kívül. Sérülése mind az ő, mind a francia nemzeti együttes számára hatalmas csapás. Óriási kihívás áll előtte, de meggyőződésem, hogy visszanyeri majd a legjobb formáját. Ezúton szeretném kifejezni mind a magam, mind a válogatott szakmai stábjának támogatását. Tudjuk, hogy szívből szurkol majd a csapatnak, mint ahogy mi is sokat gondolunk rá.”
Csütörtök délben a Liverpool is közleményt adott ki Ekitiké állapotáról, a klub megerősítette, hogy a csatár súlyos Achilles-ín-sérülést szenvedett.