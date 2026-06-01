Megvan az ausztrálok végleges kerete a világbajnokságra – 17 vb-újonccal

A 26 fős keretben mindössze öt játékos van (Patrick Beach, Aziz Behich, Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler és Nishan Velupillay), aki nem légiós (de közülük is hárman rendelkeznek európai karriermúlttal, anz egyarát veterán Behich és Leckie ráadásul bőséggel – a szerk.), illetve két olyan labdarúgó (Cristian Volpato és Tete Yengi), aki még nem lépett pályára a válogatottban. Emellett kilenc olyan futballista (Aziz Behich, Milos Degenek, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mathew Ryan és Harry Souttar) lesz ott a világbajnokságon, aki már szerepelt vb-n.

Az ausztrálok a D-csoport tagjai a tornán, először a törökökkel játszanak, majd a társházigazda Egyesült Államokkal, a csoportkört pedig Paraguay ellen zárják.

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers – Dánia), Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)

Védők: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), Cameron Burgess (Swansea City – Wales), Alessandro Circati (Parma – Olaszország), Milos Degenek (APOEL – Ciprus), Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), Harry Souttar (Leicester City – Anglia), Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)

Középpályások: Cameron Devlin (Hearts – Skócia), Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Támadók: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), Nestory Irankunda (Watford – Anglia), Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic