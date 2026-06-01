Megvan az ausztrálok végleges kerete a világbajnokságra – 17 vb-újonccal

VARGA BALÁZS
2026.06.01. 00:35
A Feyenoord védőjét, Jordan Bost is behívta Tony Popovic szövetségi kapitány (Fotó: Getty Images)
vb 2026 foci vb extra ausztrál válogatott
Tony Popovic szövetségi kapitány kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra – az ausztrál válogatott 17 tagjának ez lesz az első vb-je.

A 26 fős keretben mindössze öt játékos van (Patrick Beach, Aziz Behich, Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler és Nishan Velupillay), aki nem légiós (de közülük is hárman rendelkeznek európai karriermúlttal, anz egyarát veterán Behich és Leckie ráadásul bőséggel – a szerk.), illetve két olyan labdarúgó (Cristian Volpato és Tete Yengi), aki még nem lépett pályára a válogatottban. Emellett kilenc olyan futballista (Aziz Behich, Milos Degenek, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mathew Ryan és Harry Souttar) lesz ott a világbajnokságon, aki már szerepelt vb-n.

Az ausztrálok a D-csoport tagjai a tornán, először a törökökkel játszanak, majd a társházigazda Egyesült Államokkal, a csoportkört pedig Paraguay ellen zárják.

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers – Dánia), Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), Cameron Burgess (Swansea City – Wales), Alessandro Circati (Parma – Olaszország), Milos Degenek (APOEL – Ciprus), Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), Harry Souttar (Leicester City – Anglia), Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: Cameron Devlin (Hearts – Skócia), Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), Nestory Irankunda (Watford – Anglia), Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália
D-CSOPORT
Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

 

