Megvan az ausztrálok végleges kerete a világbajnokságra – 17 vb-újonccal
A 26 fős keretben mindössze öt játékos van (Patrick Beach, Aziz Behich, Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler és Nishan Velupillay), aki nem légiós (de közülük is hárman rendelkeznek európai karriermúlttal, anz egyarát veterán Behich és Leckie ráadásul bőséggel – a szerk.), illetve két olyan labdarúgó (Cristian Volpato és Tete Yengi), aki még nem lépett pályára a válogatottban. Emellett kilenc olyan futballista (Aziz Behich, Milos Degenek, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mathew Ryan és Harry Souttar) lesz ott a világbajnokságon, aki már szerepelt vb-n.
Az ausztrálok a D-csoport tagjai a tornán, először a törökökkel játszanak, majd a társházigazda Egyesült Államokkal, a csoportkört pedig Paraguay ellen zárják.
AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers – Dánia), Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), Cameron Burgess (Swansea City – Wales), Alessandro Circati (Parma – Olaszország), Milos Degenek (APOEL – Ciprus), Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), Harry Souttar (Leicester City – Anglia), Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: Cameron Devlin (Hearts – Skócia), Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), Nestory Irankunda (Watford – Anglia), Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália