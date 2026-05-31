A döntők királyának, Luis Enriquének a határ a csillagos ég; Így is félig teli a pohár az Arsenalnál

A döntők királyának, Luis Enriquének a határ a csillagos ég. Luis Enrique, a PSG-vel történelmet író spanyol vezetőedző megváltoztatta a párizsi klub arculatát, Budapesten pedig azt is bizonyította, hogy a nehéz helyzetekből is megtalálja a kiutat. Bodnár Zalán elemzése

Így is félig teli a pohár az Arsenalnál. Sok idő nem volt a kesergésre az Arsenalnál, vasárnap ugyanis a bajnoki címet ünnepelték Londonban. Cselőtei Márk írása

Marco Rossi: Budapest ismét jelesre vizsgázott! Világsztárok gyűrűjében, élete első helyszíni Bajnokok Ligája-döntőjét látta szombaton a Puskás Arénában Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szerint ha végül tizenegyesekkel is, de egyértelműen a jobbik csapat győzött. Borbola Bence interjúja

Magyar edző is hozzájárult a BL-győztes megszorongatásához. Az AS Monaco szakmai stábjához tartozó Lőrincz Ábel tudja, napjaink legjobb csapata, a Paris Saint-Germain sem legyőzhetetlen, és bár kevésen múlt, hogy a hercegségbeli klub még a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője előtt búcsúztassa riválisát, a párizsi együttes nem érdemtelenül bizonyult ismét a legjobbnak Európában. A szakemberrel Zombori András beszélgetett

Fókuszban a visszatérők: kik kaphatnak új esélyt az FTC-nél? A Ferencvárosnál a nyári átigazolási időszak egyik fontos kérdése: mi lesz a kölcsönből visszatérő játékosok sorsa? Ezt a témát dolgoztuk most fel. Borsos László összeállítása

Sokk, csalódás, düh – Borbély Balázs távozásának háttere. A magyar labdarúgás elmúlt éveinek egyik legnagyobb szenzációját jelentette, amikor az ETO FC egyoldalúan bejelentette, hogy a bajnokcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs csatlakozik az ezüstérmes Ferencvároshoz – nemcsak a közvéleményt, hanem klubját is sokkolta a döntés. Mohai Dominik háttéranyaga

Győzelmével elit társaság tagja lett Jonas Vingegaard. Öt hegyi befutót nyert meg a Visma dán kerékpárosa, aki karrierje során először indult az Olasz körversenyen. A ciklámen trikót Paul Magnier viszi haza, Giulio Ciccone a hegyi pontverseny győzteseként zárt, míg a legjobb fiatal Afonso Eulálio lett. Jakus Barnabás beszámolója

