Nemzeti Sportrádió

A döntők királyának, Luis Enriquének a határ a csillagos ég; Így is félig teli a pohár az Arsenalnál

SZ. M.SZ. M.
2026.05.31. 23:19
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A NEMZETI SPORT HÉTFŐI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

A döntők királyának, Luis Enriquének a határ a csillagos ég. Luis Enrique, a PSG-vel történelmet író spanyol vezetőedző megváltoztatta a párizsi klub arculatát, Budapesten pedig azt is bizonyította, hogy a nehéz helyzetekből is megtalálja a kiutat. Bodnár Zalán elemzése

Így is félig teli a pohár az Arsenalnál. Sok idő nem volt a kesergésre az Arsenalnál, vasárnap ugyanis a bajnoki címet ünnepelték Londonban. Cselőtei Márk írása

Marco Rossi: Budapest ismét jelesre vizsgázott! Világsztárok gyűrűjében, élete első helyszíni Bajnokok Ligája-döntőjét látta szombaton a Puskás Arénában Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szerint ha végül tizenegyesekkel is, de egyértelműen a jobbik csapat győzött. Borbola Bence interjúja

Magyar edző is hozzájárult a BL-győztes megszorongatásához. Az AS Monaco szakmai stábjához tartozó Lőrincz Ábel tudja, napjaink legjobb csapata, a Paris Saint-Germain sem legyőzhetetlen, és bár kevésen múlt, hogy a hercegségbeli klub még a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője előtt búcsúztassa riválisát, a párizsi együttes nem érdemtelenül bizonyult ismét a legjobbnak Európában. A szakemberrel Zombori András beszélgetett

Fókuszban a visszatérők: kik kaphatnak új esélyt az FTC-nél? A Ferencvárosnál a nyári átigazolási időszak egyik fontos kérdése: mi lesz a kölcsönből visszatérő játékosok sorsa? Ezt a témát dolgoztuk most fel. Borsos László összeállítása

Sokk, csalódás, düh – Borbély Balázs távozásának háttere. A magyar labdarúgás elmúlt éveinek egyik legnagyobb szenzációját jelentette, amikor az ETO FC egyoldalúan bejelentette, hogy a bajnokcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs csatlakozik az ezüstérmes Ferencvároshoz – nemcsak a közvéleményt, hanem klubját is sokkolta a döntés. Mohai Dominik háttéranyaga

Győzelmével elit társaság tagja lett Jonas Vingegaard. Öt hegyi befutót nyert meg a Visma dán kerékpárosa, aki karrierje során először indult az Olasz körversenyen. A ciklámen trikót Paul Magnier viszi haza, Giulio Ciccone a hegyi pontverseny győzteseként zárt, míg a legjobb fiatal Afonso Eulálio lett. Jakus Barnabás beszámolója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

11-esekkel dőlt el a budapesti BL-döntő, a PSG megvédte címét; A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle

E-újság
2026.05.30. 23:55

A szombati Nemzeti Sportban 16 oldal a budapesti BL-döntőről!; Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

E-újság
2026.05.29. 23:45

Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

E-újság
2026.05.28. 23:45

Paul Shaw: Ez minden idők legerősebb Arsenal-kerete; Feczkó Tamás: Elköszönni sem tudtam

E-újság
2026.05.27. 23:07

Dudek: A PSG esélyesebb, mert tapasztaltabb; Érdi Mária élete gödréből mászott ki

E-újság
2026.05.26. 23:45

Hat győri az NS álomcsapatában; Szondy Zoltán: A Csíkszereda magyar klub

E-újság
2026.05.25. 23:30

Osztályzataink alapján az idény legjobbja: Szappanos Péter; Warren Zaire-Emery: Motiváltan futballozunk Budapesten!

E-újság
2026.05.22. 23:55

Borbély Balázs: Szavakkal szinte leírhatatlan, milyen megtisztelő bajnoknak lenni az ETO-val; Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

E-újság
2026.05.21. 23:34
Ezek is érdekelhetik