Premier League: Szoboszlait is beszavazhatják a szurkolók az év csapatába

2026.05.21. 18:35
Szoboszlai Dominik meghatározó játékos az Anfield Roadon (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) hivatalos honlapján nyilvánosságra hozta jelöltjeit az idény álomcsapatára, amely a szurkolók szavazatai alapján áll majd össze.

A Premier League 60 játékost nevezett meg, akiknek esélyük lehet bekerülni a szurkolói álomcsapatba. A listán magyar válogatott játékos is szerepel Szoboszlai Dominik (Liverpool FC) személyében, aki 35 bajnokin hat gólt szerzett, és hét gólpasszt adott a 2025–2026-os kiírásban, amelyből egy forduló még hátravan.

A drukkerek ITT szavazhatnak május 29-ig.

 

