Premier League: Szoboszlait is beszavazhatják a szurkolók az év csapatába

A Premier League 60 játékost nevezett meg, akiknek esélyük lehet bekerülni a szurkolói álomcsapatba. A listán magyar válogatott játékos is szerepel Szoboszlai Dominik (Liverpool FC) személyében, aki 35 bajnokin hat gólt szerzett, és hét gólpasszt adott a 2025–2026-os kiírásban, amelyből egy forduló még hátravan.

