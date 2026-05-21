Premier League: Szoboszlait is beszavazhatják a szurkolók az év csapatába
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) hivatalos honlapján nyilvánosságra hozta jelöltjeit az idény álomcsapatára, amely a szurkolók szavazatai alapján áll majd össze.
A Premier League 60 játékost nevezett meg, akiknek esélyük lehet bekerülni a szurkolói álomcsapatba. A listán magyar válogatott játékos is szerepel Szoboszlai Dominik (Liverpool FC) személyében, aki 35 bajnokin hat gólt szerzett, és hét gólpasszt adott a 2025–2026-os kiírásban, amelyből egy forduló még hátravan.
A drukkerek ITT szavazhatnak május 29-ig.
