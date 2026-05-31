Ralikrossz Eb: két magyar a dobogón Nyirádon, norvég siker a csúcskategóriában

Az Európa-bajnoki sorozat új kategóriájában, az együléses, csővázas, úgynevezett crosscarokat felvonultató ERX5-ben három magyar versenyző állt rajthoz, közülük csak Kelő Gere jutott el a döntőig, Horváth Ottó a kilencedik, Kovács Domonkos pedig a 12. helyen végzett.

„Magamnak úgy könyvelem el, hogy győztünk, hiszen új autóval, új abroncsokkal, új kategóriában versenyeztem, úgyhogy boldoggá tesz az eredmény. Volt futamgyőzelmem a kvalifikációs futamok során, az elődöntőt is sikerült megnyerni, mindenképpen pozitív hétvégének értékelem” – nyilatkozta az első Eb-szereplését teljesítő Kelő Gere, aki szerint nagyon kevésen múlott a finálé megnyerése – ami a francia Valentin Comte-nak sikerült –, ezért is érzi erős eredménynek a második helyet.

Az ERX3-as géposztályban két magyar résztvevő volt, s mindkettő elődöntőbe jutott. Kacor Leventének műszaki probléma miatt nem sikerült kiharcolnia a fináléba kerülést, Kovács Sámuel viszont futamában második lett, ami döntőt ért számára, ott azonban meg kellett elégednie a harmadik pozícióval.

„A döntőben sajnos a rajt nem sikerült olyan jól, a negyedik helyen fordultam el, az első kanyar után pedig volt egy nagyobb koccanás. Az előttem haladó hibázott, el tudtam menni mellette, feljöttem a harmadik helyre, és ebben a pozícióban értem célba. Nyilván van bennem némi hiányérzet, főleg a szombati tempónk alapján lehetett volna ennél jobb is” – foglalta össze a hétvége történéseit a Skoda Fabiával versenyző Kovács.

A legnépesebb, 30 fős mezőny éppen a legmagasabb, az ERX1-es kategóriában gyűlt össze a Nyirád Racing Centerben. A benevezett öt magyar pilóta közül négy eljutott a negyeddöntőbe, ám innen csak Trepák Andor (Renault Megane) tudott továbbjutni, majd az elődöntő már neki is a végállomást jelentette, s összesítésben kilencedik lett. A motorproblémákkal küzdő Kárai Tamás (Audi S1) a 13., Mózer Márk (Ford Fiesta) a 16., Kiss László (Peugeot 208) a 19., Mózer Attila (Ford Fiesta) pedig a 25. helyen zárta a magyarországi fordulót. Győzött a 2021-ben Európa-bajnok Bakkerud (Ford Fiesta), aki mellett két finn állhatott fel a dobogóra: Juha Rytkönen (Hyundai i20) második, Joni Turpeinen (Ford Fiesta) harmadik lett. A nyolcszoros világbajnok Johan Kristoffersson (VW Polo) csak ötödikként ért célba a döntőben.

A ralikrossz Eb következő fordulóját Svédországban rendezik július 4-5-én.