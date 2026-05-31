Strandröplabda Pro Tour: magyar érmek Kínában és Olaszországban

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Kun és Villám második kiemeltként pénteken a főtáblán kezdte meg szereplését Vuhanban. Két kínai páros ellen is 2:0-ra nyertek, így csoportelsőként jutottak a negyeddöntőbe. A legjobb nyolc között a lengyel Adamek, Gromadowska, az elődöntőben pedig a Cao, Aheitan duó ellen ugyancsak 2:0-ra győztek, a fináléban viszont 2:0-ra kikaptak a szintén kínai Kadelije, Csou párostól.

Cerviában két magyar duó játszotta a torna bronzmérkőzését: Dóczi Domonkos és Veress Ákos 2:1-re nyert Tari Bence és Niemeier Lukas ellen.

Július közepén Budapesten is rendeznek egy rangos strandröplabdatornát, ugyanis a Nemzetek Kupája szuperdöntőjének a Városliget ad otthont.