„Az apám megtanította, hogy az első öt perc a legfontosabb” – egy munkanap Szoboszlai Dominikkal

A reggeli közben Szoboszlai Dominik elmondta, édesapja a kezdetekben sokat várt tőle, és a modern labdarúgás alapjaiból, a futásból és a letámadásból korábbi csapatainál, a Salzburgnál és a Lipcsénél tanulta meg a legtöbbet.

„Az apám megtanította nekem, hogy egy meccsen a legfontosabb az első öt perc. Igyekszem nem hibázni az első öt percben, ami azt jelenti, hogy megpróbálok a lehető legegyszerűbben játszani, mert akkor megjön az önbizalmad és utána meg már minden jönni fog” – mondta el Szoboszlai, aki később elismerte, hogy ebben az idényben túl sok meccset veszített a Liverpool, amely jelentős változásokon esett a nyáron, ezért a mostanit tanulási időszaknak tekintené.

A csapat még meglévő céljairól is beszélt: „A helyzet az, hogy ha a Liverpoolban szerepelsz, akkor teljesen normális, hogy a Bajnokok Ligájában játszol. Ennek kellene lennie a minimumnak.”

„Ebben az idényben, azt hiszem, nagyobb felelősséget vállaltam” – tért át saját maga teljesítményére Szoboszlai.

A beszélgetés később egy kávé mellett folytatódott, Szoboszlai ekkor a fiatalabb generációnak is adott egy hasznos tanácsot: „Mindegy, mit csinálsz, de azt csináld százszázalékosan. Ha úgy döntesz, hogy sakkozol, akkor sakkozz százszázalékosan. Ha úgy döntesz, hogy melós vagy orvos leszel, akkor tegyél meg érte száz százalékot. És ha úgy döntesz, hogy focista leszel, akkor azt is csináld százszázalékosan.”

„Nincsenek szabadnapjaid. Fáradt vagy, de fel kell készülnöd a következő napra. Ha mindent fel is akarsz áldozni, még nem jelenti azt, hogy el is fogod érni, azonban nagy az esélye, hogy végül sikerülni fog” – tette hozzá a Liverpool játékosa.

Redknapp később megkérdezte Szoboszlaitól, hogy ki ellen volt a legnehezebb eddig játszania a Premier League-ben, amire két nevet említett: a Chelsea-ben szereplő Moisés Caicedót és a Newcastle-t erősítő Joelintont.

Szoboszlai napja ezután – már csapattársai társaságában – az edzőteremben folytatódott, ahol különféle gyakorlatokon keresztül mutatta be egy profi labdarúgó mindennapjait, majd az edzőpálya következett. A munkanap végén pedig Szoboszlai a különleges szabadrúgásairól tartott mesterkurzust, elemezte például legutóbbi emlékezetes góljait, melyeket a Manchester City vagy éppen az Arsenal ellen szerzett.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg: