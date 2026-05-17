„Az apám megtanította, hogy az első öt perc a legfontosabb” – egy munkanap Szoboszlai Dominikkal
A reggeli közben Szoboszlai Dominik elmondta, édesapja a kezdetekben sokat várt tőle, és a modern labdarúgás alapjaiból, a futásból és a letámadásból korábbi csapatainál, a Salzburgnál és a Lipcsénél tanulta meg a legtöbbet.
„Az apám megtanította nekem, hogy egy meccsen a legfontosabb az első öt perc. Igyekszem nem hibázni az első öt percben, ami azt jelenti, hogy megpróbálok a lehető legegyszerűbben játszani, mert akkor megjön az önbizalmad és utána meg már minden jönni fog” – mondta el Szoboszlai, aki később elismerte, hogy ebben az idényben túl sok meccset veszített a Liverpool, amely jelentős változásokon esett a nyáron, ezért a mostanit tanulási időszaknak tekintené.
A csapat még meglévő céljairól is beszélt: „A helyzet az, hogy ha a Liverpoolban szerepelsz, akkor teljesen normális, hogy a Bajnokok Ligájában játszol. Ennek kellene lennie a minimumnak.”
„Ebben az idényben, azt hiszem, nagyobb felelősséget vállaltam” – tért át saját maga teljesítményére Szoboszlai.
A beszélgetés később egy kávé mellett folytatódott, Szoboszlai ekkor a fiatalabb generációnak is adott egy hasznos tanácsot: „Mindegy, mit csinálsz, de azt csináld százszázalékosan. Ha úgy döntesz, hogy sakkozol, akkor sakkozz százszázalékosan. Ha úgy döntesz, hogy melós vagy orvos leszel, akkor tegyél meg érte száz százalékot. És ha úgy döntesz, hogy focista leszel, akkor azt is csináld százszázalékosan.”
„Nincsenek szabadnapjaid. Fáradt vagy, de fel kell készülnöd a következő napra. Ha mindent fel is akarsz áldozni, még nem jelenti azt, hogy el is fogod érni, azonban nagy az esélye, hogy végül sikerülni fog” – tette hozzá a Liverpool játékosa.
Redknapp később megkérdezte Szoboszlaitól, hogy ki ellen volt a legnehezebb eddig játszania a Premier League-ben, amire két nevet említett: a Chelsea-ben szereplő Moisés Caicedót és a Newcastle-t erősítő Joelintont.
Szoboszlai napja ezután – már csapattársai társaságában – az edzőteremben folytatódott, ahol különféle gyakorlatokon keresztül mutatta be egy profi labdarúgó mindennapjait, majd az edzőpálya következett. A munkanap végén pedig Szoboszlai a különleges szabadrúgásairól tartott mesterkurzust, elemezte például legutóbbi emlékezetes góljait, melyeket a Manchester City vagy éppen az Arsenal ellen szerzett.
A Mersey-partiaknál egyre látványosabb a játékosok formavesztése, így a magyar válogatott csapatkapitánya – a balszerencsés elcsúszás ellenére – hiába nyújtott ismét jó teljesítményt pénteken az Aston Villa ellen 4–2-re elveszített meccsen.
Továbbra sincs megnyugvás a Liverpoolnál, miután a csapat jókora pofonba szaladt bele az Aston Villa vendégeként. Jóllehet, ha az üldözők – a Brighton vasárnap, a Bournemouth kedden – botlanak, csak meglesz az áhított Bajnokok Ligája-indulási jog, a birminghami kirándulás után megint felszínre kerültek a korábbi vélt vagy valós sérelmek.
A szurkolók és a sajtó eddig elsősorban Arne Slot menedzser felelősségét firtatták, most már egyes játékosok szintén viszonylag erős kritikákat kapnak. A legtöbb elemzőnél ugyanakkor Szoboszlai Dominik annak ellenére a Liverpool egyik legjobbja lett, hogy a második hazai gól előtt balszerencsés módon elcsúszott. Kétségtelen, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya volt szinte az egyetlen a Mersey-partiaknál, aki megalkuvást nem ismerve szántotta fel a pályát, továbbá ő ívelte mindkét gólnál a labdát Virgil van Dijk fejére, ám mint már oly sokszor az idényben, támogatás híján ő is elveszett a Liverpoolnál sokkal szervezettebben játszó Aston Villa nyomása alatt.
„Időnként talán túlságosan is erőlködött, de kikényszerített egy jó védést Emiliano Martíneztől egy távoli lövéssel. Mindkét Van Dijk-gólt ő készítette elő, viszont az a megcsúszás, amivel visszaadta a lehetőséget a Villának, hogy újra vezetést szerezzen, a meccs egyik döntő momentuma volt” – fogalmazott Szoboszlaival kapcsolatban Ian Doyle, a Liverpool Echo főmunkatársa.
Sokkal kevésbé finomkodott viszont Jamie Carragher, a csapat korábbi védője.
„A Liverpoolban túl sok a gyenge játékos – fizikailag és mentálisan egyaránt –, ezen változtatni kell. Úgy tűnik, Arne Slot lesz az, akinek jövőre rendbe kell tennie a dolgokat. A Liverpool jelenleg semmiben sem kiemelkedő, teljesen átlagos csapat benyomását kelti” – mondta Carragher a Sky Sports szakértőjeként, és bár név szerint csak Van Dijket említette, ráadásul, mint pozitív példát, akit először lát önmagához képest gyengébben játszani, az írott sajtóban a hetek óta valóban önmagát kereső Alexis Mac Allister, valamint az időnként szinte minden lendületét elveszítő Ryan Gravenberch bőven kap hideget-meleget.
A két játékos személye azért is lényeges, mert a Slot által preferált 4–2–3–1-es rendszerben ők a szűrők, tehát elvileg a csapat motorjai, és nélkülük szinte esélytelen, hogy a Liverpool a kívánt szinten játsszon. (Gyenge Balázs)