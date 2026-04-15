Nemzeti Sportrádió

A francia specialista sok jót nem jósol Hugo Ekitikének

T. Z.T. Z.
2026.04.15. 10:17
Hugo Ekitiké a PSG ellen sérült meg (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája sérülés Hugo Ekitiké Liverpool Liverpool FC
Mint ismert, a Liverpool keddi, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésének első félidejében megsérült Hugo Ekitiké, aki hordágyon hagyta el a pályát. A francia futballista várhatóan hosszas kihagyásra kényszerül majd, biztosat azonban csak a későbbi MR-vizsgálatok után lehet mondani. A francia specialista, Nicolas Baudrier szerint szerencsétlen esetben Ekitiké a világbajnokságot is kihagyhatja.

Ekitiké csapata PSG elleni keddi BL-mérkőzésén egy rossz lépés miatt maradt lent a földön, majd hagyta el hordágyon a játékteret. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az összecsapást követően elmondta, a sérülés óta még nem beszélt a játékossal, aki a történtek után egyből hazament. Az első hírek szerint a francia támadó Achilles-ín-sérülést szenvedhetett.

Erről számolt be a francia specialista, Nicolas Baudrier is, aki a L’Équipe-nek beszélt a 23 éves játékos állapotáról: „Kétszer is felkelt, de nem tudott járni. A képeket elnézve kilencven százalékos valószínűséggel azt mondanám, hogy Achilles-ín szakadást szenvedett” – fogalmazott.

A szakember arról is beszélt, hogy ebben az esetben Ekitikére hosszas kihagyás vár: „Műtétre lesz szüksége. Ilyenkor egy profi játékos számára legjobb esetben is kilenc hónap, mire újra visszatérhet a pályára. Ha elszakadt az Achilles-ina, nem lehet ott a világbajnokságon sem.”

 

 

