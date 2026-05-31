Úszás: Zombori és Márton is dobogós a Mare Nostrumon

Zombori Gábor és Márton Richárd is dobogóra állhatott vasárnap, a Mare Nostrum úszó-versenysorozat harmadik, záró állomásán, Barcelonában.
A viadal honlapja szerint Zombori azt követően, hogy szombaton 400 méter vegyesen diadalmaskodott, ezúttal 200-on második lett 2:00.25 perces idővel, amely elmarad az Európa-bajnoki szinttől (1:58.80).
Márton továbbra is 200 méter pillangón üldözi a párizsi kontinensviadalon való szereplést, ezúttal 1:57.26-tal lett harmadik, az induláshoz 1:55.91 percet jelölt meg Sós Csaba szövetségi kapitány.
Centikre volt az Eb-kerettől Senánszky Petra, aki fő számában, 50 méter gyorson 24.76 másodperccel negyedikként zárt, nem sokkal elmaradva a 24.62-es szinttől.
Legfrissebb hírek
Milák a 100 pillangót is behúzta a Mare Nostrumon
Úszás
2026.05.24. 19:15
Milák és Márton is győzött a Mare Nostrumon
Úszás
2026.05.23. 19:52
Milák Kristóf is úszik a monacói Mare Nostrumon
Úszás
2026.05.20. 15:50
Milák Kristóf Márton és Németh mögött – egyelőre
Úszás
2026.04.15. 19:27
Újabb három magyar érem a párizsi úszóviadalon
Úszás
2026.03.21. 21:07
Ezek is érdekelhetik