Úszás: Zombori és Márton is dobogós a Mare Nostrumon

A viadal honlapja szerint Zombori azt követően, hogy szombaton 400 méter vegyesen diadalmaskodott, ezúttal 200-on második lett 2:00.25 perces idővel, amely elmarad az Európa-bajnoki szinttől (1:58.80).

Márton továbbra is 200 méter pillangón üldözi a párizsi kontinensviadalon való szereplést, ezúttal 1:57.26-tal lett harmadik, az induláshoz 1:55.91 percet jelölt meg Sós Csaba szövetségi kapitány.

Centikre volt az Eb-kerettől Senánszky Petra, aki fő számában, 50 méter gyorson 24.76 másodperccel negyedikként zárt, nem sokkal elmaradva a 24.62-es szinttől.