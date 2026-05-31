Úszás: Zombori és Márton is dobogós a Mare Nostrumon

2026.05.31. 20:18
Senánszky Petra Márton Richárd Mare Nostrum Zombori Gábor
Zombori Gábor és Márton Richárd is dobogóra állhatott vasárnap, a Mare Nostrum úszó-versenysorozat harmadik, záró állomásán, Barcelonában.

A viadal honlapja szerint Zombori azt követően, hogy szombaton 400 méter vegyesen diadalmaskodott, ezúttal 200-on második lett 2:00.25 perces idővel, amely elmarad az Európa-bajnoki szinttől (1:58.80).

Márton továbbra is 200 méter pillangón üldözi a párizsi kontinensviadalon való szereplést, ezúttal 1:57.26-tal lett harmadik, az induláshoz 1:55.91 percet jelölt meg Sós Csaba szövetségi kapitány.

Centikre volt az Eb-kerettől Senánszky Petra, aki fő számában, 50 méter gyorson 24.76 másodperccel negyedikként zárt, nem sokkal elmaradva a 24.62-es szinttől.

 

