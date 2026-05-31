Kosárlabda: veretlenül lett aranyérmes a MAFC a serdülő fiúk között

2026.05.31. 20:47
serdülő fiúbajnokság utánpótlás utánpótlássport MAFC
A MAFC magabiztosan nyerte a fővárosi rangadót a Budapesti Honvéddal szemben a serdülő fiú kosarasok fehérvári bajnoki döntőjében, ezzel az újbudai alakulat veretlenül szerezte meg az aranyérmet az U14-esek között.

Mivel négy budapesti csapat jutott be az elődöntőkbe, így az már a csoportkör után eldőlt, hogy fővárosi bajnoka lesz a serdülő fiú kosarasok országos döntőjének Székesfehérváron. Aztán szombaton a MAFC a Vasast, míg a Honvéd az Óbudai Kaszásokat verte, így másnap MAFC–Honvéd finálé következett az U14-es korosztályban.

Némi meglepetésre a Honvéd sokkal jobban kezdte a döntőt, ellenállhatatlan támadó játékának köszönhetően 29–21-re ellépett az első negyed végére. Az évadot mindeddig veretlenül abszolváló MAFC is lassanként felvette a ritmust, de a Honvéd továbbra is tartotta előnyét (39–30). A félidő végére azonban a piros-feketéknek sikerült minimalizálni a hátrányukat (47–44). A nagyszünet után Nagy-Horváth Szilvia együttese pedig rátett még egy lapáttal, állva hagyta ellenfelét, a 33–17-re megnyert harmadik tíz perccel fordított, és 77–64-es vezetésről várhatta a végjátékot. A negyedik negyedben aztán

a MAFC végérvényesen felőrölte a Honvédot, és kiváló támadó játékának köszönhetően 105–86-os sikerrel hódította el a bajnoki címet.

Fotó: Pillár Benedek/MKOSZ
SERDÜLŐ FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ, SZÉKESEHÉRVÁR (MKOSZ EDZŐKÖZPONT)
Finálé
MAFC–Budapesti Honvéd 105–86 (21–29, 23–18, 33–17, 28–22)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.

A bajnokság végeredménye:
1. MAFC
2. Budapesti Honvéd
3. Óbudai Kaszások
4. Vasas Akadémia
5. NKA Pécs
6. DEAC
7. Alba Fehérvár
8. Kiss Lenke KA

(Kiemelt kép forrása: MAFC)

