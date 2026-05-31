Kosárlabda: veretlenül lett aranyérmes a MAFC a serdülő fiúk között

Mivel négy budapesti csapat jutott be az elődöntőkbe, így az már a csoportkör után eldőlt, hogy fővárosi bajnoka lesz a serdülő fiú kosarasok országos döntőjének Székesfehérváron. Aztán szombaton a MAFC a Vasast, míg a Honvéd az Óbudai Kaszásokat verte, így másnap MAFC–Honvéd finálé következett az U14-es korosztályban.

Némi meglepetésre a Honvéd sokkal jobban kezdte a döntőt, ellenállhatatlan támadó játékának köszönhetően 29–21-re ellépett az első negyed végére. Az évadot mindeddig veretlenül abszolváló MAFC is lassanként felvette a ritmust, de a Honvéd továbbra is tartotta előnyét (39–30). A félidő végére azonban a piros-feketéknek sikerült minimalizálni a hátrányukat (47–44). A nagyszünet után Nagy-Horváth Szilvia együttese pedig rátett még egy lapáttal, állva hagyta ellenfelét, a 33–17-re megnyert harmadik tíz perccel fordított, és 77–64-es vezetésről várhatta a végjátékot. A negyedik negyedben aztán

a MAFC végérvényesen felőrölte a Honvédot, és kiváló támadó játékának köszönhetően 105–86-os sikerrel hódította el a bajnoki címet.

Fotó: Pillár Benedek/MKOSZ

SERDÜLŐ FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ, SZÉKESEHÉRVÁR (MKOSZ EDZŐKÖZPONT)

Finálé

MAFC–Budapesti Honvéd 105–86 (21–29, 23–18, 33–17, 28–22)

A részletes statisztika



A bajnokság végeredménye:

1. MAFC

2. Budapesti Honvéd

3. Óbudai Kaszások

4. Vasas Akadémia

5. NKA Pécs

6. DEAC

7. Alba Fehérvár

(Kiemelt kép forrása: MAFC)