Műteni kell a Barca középpályását, kihagyja a világbajnokságot – hivatalos

A 23 éves középpályás a vasárnapi, Real Betis elleni bajnokin sérült meg, s a Marca információi szerint a sérülés jellege miatt (egy ilyen apró csont felépülése nehezebben megjósolható, mint egy izomsérülésé, az előzetes becslések 6-8 hét kiesést jósolnak – a szerk.) a nyári világbajnokságon már nem léphet pályára.

A sokoldalú Fermín kiesése komoly veszteség a spanyol válogatott számára, mivel a jelenlegi idényben 48 tétmeccsen 13 gólt és 17 gólpasszt jegyzett, s főleg az idény második felében játszott kiemelkedő formában.

A hétszeres válogatott játékos helyett Luis De La Fuente szövetségi kapitány olyan nevekkel pótolhatja a Fermín kiesése nyomán keletkezett űrt, mint Alberto Moleiro, Pablo Fornals vagy Yeremy Pino – teszi hozzá a spanyol lap.