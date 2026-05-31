Sipos Adriánék nagy csatában legyőzték Imre Bencééket a férfi kézi Európa-liga döntőjében

Két magyar játékos is a pályán kezdte az Európa-liga döntőjét Hamburgban: a THW Kiel jobbszélsője, Imre Bence és a Melsungen beállója, Sipos Adrián rögtön az első percekben főszereplővé váltak, Sipos egy kiállítással, Imre két góllal vétette észre magát.

Harmadik magyarként a kapus Palasics Kristóf várt még bevetésre a melsungeni oldalon, ahol Bartucz László nem volt a keretben. Az első félidőben inkább a Kiel – melynek Szilágyi Viktor a vezetőedzője – akarata érvényesült, de rengeteg hibájával mindent „elkövetett”, hogy a riválist versenyben tartsa… A szünet előtti percekben a Melsungen 12–11-re átvette a vezetést, majd Nebojsa Szimics kivédte Imre Bence hétméteresét. A „zebrák” nyolc percen át nem tudtak betalálni, a rossz időszaknak Lukas Zerbe vetett véget.

A 13–12-es melsungeni vezetésről induló második félidőben nem volt látványos a játék, minden labdáért hatalmas küzdelem zajlott. Egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól, Gonzalo Pérez de Vargas és Nebojsa Szimics is ziccereket hárított. Tíz perccel a vége előtt Sipos szerzett fontos pillanatban gólt, 20–18-as előnyhöz juttatva együttesét, emellett a magyar válogatott játékos a hajrában is kőkeményen védekezett.

A hajrában egy hetes erejéig Palasics is pályára lépett, de Zerbe sajnos túljárt az eszén. Nem úgy Szimicsén, aki beleugrott a jobbszélső következő hetesébe. A végjáték az idegek harcát hozta, a mindent eldöntő gólt a Melsungen balszélsője, David Mandic dobta be 12 másodperccel a dudaszó előtt.

A Melsungen az első nemzetközi trófeáját hódította el, míg az eddig négyszer BL-t nyerő (2007, 2010, 2012, 2020) klub, a THW Kiel ebben a sorozatban is négyszeres győztes (1998, 2002, 2004, 2019) maradt.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

DÖNTŐ

THW Kiel (német)–Melsungen (német) 23–24 (12–13)

Ld: Zerbe 5, ill. Kristopans 4

A 3. HELYÉRT

Montpellier (francia)–Flensburg-Handewitt (német) 30–32 (16–16)

Ld: Srna 6, Monte, Moraes 5-5, ill. E. Jakobsen, Pytlick 7-7, Golla 6