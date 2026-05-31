Norvégia történelmet írt, hosszabbításban legyőzte Kanadát, első vb-érmét szerezte

Már az is meglepetésnek számított, hogy Norvégia eljutott az elődöntőig a világbajnokságon – az északiak 1951-ben végeztek legutóbb negyedikként, akkor azonban még körmérkőzéses lebonyolítási formát követett a világbajnokság, így gyakorlatilag az első vb-elődöntőjét vívta a norvég gárda két napja Svájc ellen. Az ott elszenvedett 6–0-s vereséget követte a Kanada elleni bronzmeccs vasárnap.

A bronzmeccset általában a csalódott csapatok mérkőzésének szokás nevezni, ám a skandinávok mindennek tűntek a kanadaiak ellen, csak éppen csalódottnak nem, s talán ennek eredménye is volt, hogy a hetedik perc végén Emilio Pettersen szemfüles góljával megszerezték a vezetést – kellett hozzá Jet Greaves kapus kapu mögötti bénázása is.

A második felvonás kiegyenlítettebb játékot hozott, és tovább növelte előnyét az európai együttes: Stian Solberg megpattanó lövése kötött ki a juharlevelesek kapujában. A harmadik harmadban sem borult fel a pálya, sőt, a norvégok eltalálták a kapuvasat, aztán bravúrra kényszerítették Greaves kapust, szóval egyre közelebbinek tűnt a sporttörténelmi norvég érem. Erre aztán 75 másodperccel a vége előtt jön Robert Thomas és előbb szépít, majd hét (!) másodperccel a vége előtt hosszabbításra menti az összecsapást... A ráadás viszont már nem tartott sokáig: három és fél perc három a három elleni játék után Noah Steen egy kettő az egyes megugrás végén passz helyett felvágta a korongot a rövid felsőbe, ezzel pedig Norvégia lett a bronzérmes, míg Kanada a 2022-es aranyérme után harmadszor is lemaradt a dobogóról.

ÖSSZEFOGLALÓ

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

A 3. HELYÉRT

Norvégia–Kanada 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)

DÖNTŐ

20.20: Svájc–Finnország (Tv: Sport1)