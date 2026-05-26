Nem súlyos a sérülése, Lionel Messi részt vehet a vb-n – sajtóhír

2026.05.26. 08:32
Messi a világbajnokságra felépülhet (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi sérülés Inter Miami
Nem súlyos Lionel Messi sérülése, a világbajnok argentin labdarúgó így ott lehet a júniusban kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon.

Lionel Messi két gólpasszal járult hozzá a Philadelphia Union legyőzéséhez, az argentin klasszist azonban a mérkőzés hajrájához közeledve le kellett cserélni, mivel fájlalta a combját.

Guillermo Hoyos vezetőedző a bajnoki után megerősítette, hogy elsősorban elővigyázatosságból cserélték le Messit, és a szakvezetőnek akkor még nem volt pontos információja a világbajnok támadó állapotáról.

Hétfő este az Inter Miami közleményt adott ki Messiről, amelyben leírta, hogy a vizsgálatok a bal combhajlító izom túlterheltségét mutatták ki. A floridai klub arról nem számolt be, hogy Messire milyen hosszú kihagyás vár.

Argentin sajtóértesülések szerint viszont ez a sérülés nem befolyásolja Messi világbajnoki részvételét, a Diário Olé 10-14 napos kihagyásról ír, tehát a támadó ugyan a világbajnoki felkészülést kihagyja, de pályára léphet a világbajnokságon, amelynek a házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada lesz.

Hasonló hírről számolt be Fabrizio Romano, aki arról írt, hogy Messi sérülése nem súlyos, nincs sem húzódása, sem szakadása. A vb június 11-én kezdődik, Argentína június 16-án játssza első csoportmeccsét (Algéria ellen).

 

 

