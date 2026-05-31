Története során huszonnyolcadszor bajnok az FTC a férfi vízilabda ob I-ben

DUPLA DUPLA a vízilabdában! A kosárlabdában akkor használatos a kifejezés, ha egy játékos két fontos statisztikai mutatóban is eljut legalább tízig – a pólósoknál mindkét nem döntő párharcának harmadik mérkőzését a Komjádi uszodában, vasárnap rendezték meg, és ahogy a női csapat a BVSC ellen, úgy a férfiaknál, a Honvéddal szemben is a Ferencváros 2–0-s előnyből várhatta az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc újabb felvonását. Az előzetes esélyeknek megfelelően a nők után a férfiak is megnyerték a harmadik meccset, így a népligetiek mindkét vízilabda-szakosztálya megvédte a bajnoki címét, és duplázást ünnepelhetett, hiszen a Magyar Kupa után a bajnokságban is csúcsra ért.

A női finálé is sok nézőt vonzott a Komjádiba, de a férfiak összecsapásán már tényleg nem lehetett egy gombostűt sem leejteni a lelátókon – kezdésnek a maroknyi, ám a ferencvárosi drukkereknél nem kevésbé lelkes Honvéd-szurkolók örülhettek egy olyan gólnak, ami párját ritkítja. Ekler Bendegúz megnyerte az első ráúszást, majd nem „állítgatta”, félpályáról tűpontosan a bal alsó sarokba tüzelt! Ilyesmire azért nem számítani, illetve talán az is közrejátszott, hogy a lebukó nap ekkor még Vogel Soma szemébe sütött – mindenesetre ez csak még jobban feltüzelte a ferencvárosi játékosokat, akik elkezdték egymás után bevinni a gólokat a túloldalon. Sztilianosz Argiropulosz, Fekete Gergő és Manhercz Krisztián is betalált rövid időn belül – Kevi Bendegúz ugyan kihasznált egy emberelőnyt, de jött Miguel de Toro első, majd Dusan Mandics zseniális gólpasszából Argiropulosz második gólja. Kevi lehúzta Jansik Szilárdot, Mandics belőtte a büntetőt, Manhercz hat az öt ellen talált be – néhány szemvillanás alatt meglógott az FTC (7–2).

Sugár Péter megtalálta a rést Vogel Soma hóna alatt, és bár a túloldalon Jansik Szilárd is léket ütött a Honvéd beállós védekezésén, ezután elkezdett összeállni a vendégcsapat hátsó alakzata. Vadovics Viktor akciógólja után két ötméteres is bement Nikola Moszkov, majd Vadovics révén. Manhercz újabb találatát ismét zseniális összjáték követte, Vigvári Vendel asszisztját Jansik röplabdás mozdulattal juttatta a kapuba – Moszkov egy másodperccel a nagyszünet előtt azért gondoskodott arról, hogy a Honvéd lőtávon belül maradjon (10–7).

Amíg a Fradi-sas ajándéktárgyakat hajított ki a nézőtérre, a csapatok térfelet cseréltek, és folytatódhatott a gólhajigálás – a 12. hazai találatnál megint Mandics volt a kiszolgáló, a kapásoldalon érkező Vismeg Zsombornak még egy lövőcselre is volt ideje. Lazar Vicskovics hat a négy ellen volt eredményes, azonban jött egy újabb hazai centergól, Vigvári Vendel ívelt középre, De Toro pedig betenyerelte. Egy Honvéd ellen megítélt kontrafault után Fekete Gergő úszott meg, és lőtte be a 15. FTC-gólt – 13-szor rezdült meg a háló összesen a harmadik negyedben, amelyben a vendégek egyre kevésbé tudtak mit kezdeni a hazai rohamokkal, mindenesetre a szórakoztatásra nem lehetett panasz, 24 perc után már 30 gólnál jártak a felek (18–12).

Az utolsó negyedben azonban a vendégek megmutatták, igenis emelt fővel zárhatják le ezt a párharcot – 19–12 után három gyors gólt lőttek, Nikola Moszkov a negyed közepén már hatnál járt, az utolsó energiatartalékaikat is kifacsarták magukból a vendégjátékosok, hogy minél közelebb zárkózhassanak. A végkimenetelen azonban már nem tudtak változtatni, ezen az estén másodszor is az FTC-tábor köszönthette „bajnokcsapat” felkiáltással kedvenceit. Nyéki Balázs együttese 41 gólt hozó találkozón 24–17-re győzött, és sorozatban ötödször, fennállása során 28. alkalommal lett magyar bajnok.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 24–17 (7–2, 3–5, 8–5, 6–5)

Komjádi uszoda, 2000 néző. V: Kun Gy., Csanádi.

FTC: Vogel Soma – Mandics 2, Vámos M. 1, Lugosi, ARGIROPULOSZ 3, MANHERCZ K. 4, Vismeg Zs. 1. Csere: Szakonyi (kapus), Nagy Ákos 2, FEKETE G. 4, Varga V., VIGVÁRI VENDEL 2, Jansik Sz. 2, DE TORO 3. Edző: Nyéki Balázs

HONVÉD: Csoma – VICSKOVICS 4, Vadovics 1, Szépfalvi, Vékony, Ekler B. 2, Kiss B. Csere: Maser (kapus), Kevi 1, Bencz, SUGÁR 3, MOSZKOV 6, Simon H., Hargitai. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 8/3. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 4/4. Kipontozódott: Varga V. (22. p.), Argiropulosz (24. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – A bajnoki cím és az oda vezető út jó érzéssel tölt el. Maga a döntő nem volt a vízilabda történetének legszebb fináléja, bár a sok gólnak köszönhetően látványosnak mondható a harmadik meccs. Erőn felül teljesített a Honvéd, játékosai kihozták magukból a maximumot, míg mi most ünneplünk, mielőtt elkezdünk a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülni – teljesen más műfaj lesz.

Szivós Márton: – Megérdemelten nyert a Ferencváros, a mostani csapatnak ez volt az első bajnoki döntője, tanulnunk kell belőle. Az idény összességében csodálatos volt, büszke vagyok a játékosokra, fantasztikusan teljesítettek.