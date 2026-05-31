Nuno Mendes: Nem tudom, hogy ez-e a PSG legjobb generációja, de...

Joao Neves, a PSG középpályása a vegyes zónában: – A PSG korábban egyszer sem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, nekünk pedig egymás után kétszer is sikerült. Ez nemcsak a klub, hanem szűkebb értelemben véve az öltözői közösségünk számára is sporttörténeti pillanat, amire végtelenül büszkék vagyunk. Minden edzésen a lehető legnagyobb elánnal dolgoztunk, hogy idáig elérjünk.

Nuno Mendes, a PSG hátvédje a vegyes zónában: – Nem tudom, hogy a mostani-e a PSG legjobb generációja, hiszen az évtizedek során nagyobbnál nagyobb játékosok öltötték magukra a csapat mezét. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy amit elértünk, az egyedi és különleges a klub történetében. Nagyon boldogok vagyunk.

Marquinhos, a PSG hátvédje a vegyes zónában: – Megtisztelő, hogy egyesek már a klub történetének legjobbjai között emlegetnek, de a mostani sikereket csapatként értük el. Az elhódított címek persze mindig felértékelik az egyéni megítéléseket, az is igaz viszont, hogy mindig mindent megtettem ezért a mezért.