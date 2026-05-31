Fotó: a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenetet hagyott maga után a Puskás Arénában

2026.05.31. 21:18
Fotó: Szabó Miklós
Bajnokok Ligája Budapest Paris Saint-Germain Puskás Aréna BL-döntő
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán osztotta meg a képet, miszerint a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain „Köszönjük, Budapest!” feliratot hagyott maga után a táblán a Puskás Aréna öltözőjében az Arsenal elleni sikert követően.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – C. Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

 

