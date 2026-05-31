Jódar újabb ötszettes győzelemmel már a nyolc között

2026.05.31. 18:08
Jódar egymás után a második ötszettesét nyerte meg az idei Garroson (Fotó: AFP)
tenisz Rafael Jodar Pablo Carreno Busta Roland Garros
A Párizsban zajló tenisz Roland Garros férfi egyesének nyolcaddöntőjében a 19 éves Rafael Jódar nyerte a spanyol házi rangadót a nála majd kétszer annyi idős Pablo Carreno ellen, ráadásul úgy, hogy az első két játszma a 34 éves veteráné lett. Folytatás majd a Jesper de Jongon átlépő második kiemelt Alexander Zverev ellen .

 

A férfi teniszezők idei évének egyik legnagyobb felfedezettje a mindössze 19 éves spanyol Rafael Jódar, aki az esztendőt még a világranglista 165. helyén kezdte, a Roland Garrosra viszont már kiemeltként és top 30-as versenyzőként érkezett. A karrierje első francia nyílt bajnokságán szereplő ifjú Jódar az esélyeknek megfelelően az első három körben győzött – igaz, a második meccsén négy, az előző körben pedig öt játszmára volt szüksége a továbbjutáshoz. Honfitársa, Pablo Carreno Busta ellen úgy látszott, kissé benne maradt a lábában az Alex Michelsen elleni ötszettes meccs, hiszen hiába húzott el gyorsan 3:0-ra, Carreno 4:1-es hátrányban rákapcsolt és nem adott több játékot ellenfelének, sőt, a második szett első négy játékát is megnyerte, azaz dupla brékelőnybe került, amiből egyet az ifjabbik spanyol még visszavett, de ez kevés volt az egyenlítéshez. 

A harmadik játszmában aztán Jódar játéka feljavult, ám az sem lehetetlen, hogy Carreno teljesítményének visszaesése összefüggésben áll azzal, hogy ebben a szettben ápolni kellett a vállát – az mindenesetre beszédes, hogy az 58, illetve 51 percig tartó első két felvonás után a harmadikat mindössze 31 perc alatt nyerte meg Jódar 6:1-re, s a negyedik sem tartott sokkal tovább – a 19 éves spanyol 6:2-re húzta be ezt a szakaszt, és ezzel egyenlített. 

A mindent eldöntő ötödik játszmában aztán ismét a fiatalság akarata érvényesült, Jódar kétszer is elvette Carreno adogatását, és ezzel olyan előnyre tett szert, amit az ekkor már láthatóan nem teljesen fitt 34 éves veterán nem tudott ledolgozni – végül a 19 éves, andalúz származású, madridi születésű Jódar az ötödik meccslabdáját kihasználva elsőként került a legjobb nyolc közé.

Itt pedig a két nagyágyú, a már kiesett világelső Jannik Sinner és a sérülése miatt a tornát kihagyó címvédő Carlos Alcaraz hiányában a – papíron – fő esélyessé előlépő Alexander Zverev lesz az ellenfele. A második kiemelt német az első játszmában még csak rövidítésben kerekedett felül a szerencsés vesztesként nagyot menetelő Jesper de Jong ellen, a folytatásban aztán a másodikat jókor brékelve nyerte meg, a harmadikra meg már teljesen elkészült fejben a holland. 

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES
4. FORDULÓ (A LEGJOBB 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Rafael Jódar (spanyol, 27.)–Pablo Carreno (spanyol) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
Alexander Zverev (német, 2.)–Jesper de Jong (holland) 7:6 (7–3), 6:4, 6:1 
KÉSŐBB
Jakub Mensík (cseh, 26.)–Andrej Rubljov (orosz, 11.) 
Casper Ruud (norvég, 15.)–Joao Fonseca (brazil, 28.)

A később meccsekkel cikkünket frissítjük.
 

 

