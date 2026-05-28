Neymar vádlisérüléssel érkezett az edzőtáborba, lemaradhat a világbajnokság nyitányáról

2026.05.28. 16:22
Sérülten érkezett az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságra készülő brazil válogatott teresópolisi edzőtáborába Neymar, s az MRI-vizsgálat megállapította: a támadó vádliproblémája súlyosabb a vártnál, így ki kell hagynia a Panama és Egyiptom elleni felkészülési találkozókat, s legjobb esetben is csak két nappal az első, Marokkóval vívandó csoportmeccs előtt épülhet fel.

Amekkora ováció fogadta Neymar beválogatását a brazil labdarúgó nemzeti csapat világbajnoki keretébe, akkora az ijedség most a selecao teresópolisi edzőtáborában – írja a Globoesporte. A Bajnokok Ligája-döntőn érdekelt Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli trión kívül Carlo Ancelotti többi kiválasztottja már a Granja Comaryban tartózkodik, ám kiderült: a Santos csapatkapitánya nem edzhet a többiekkel – a brazil szövetség csütörtöki közlése alapján újabb két-három hét kényszerpihenő vár rá.

Rodrigo Lasmar keretorvos arról beszélt, hogy a futballista kedden csatlakozott a kerethez, a szerdai első edzést azonban kihagyta, mivel a jobb vádlijában duzzanatra panaszkodott – klubja, a Santos szerint ödémáról volt szó –, s az MRI-vizsgálat vádlisérülést mutatott ki nála. A másodfokú sérülés az izomrostok részleges szakadásával jár, két-három hetes pihenést és rehabilitációt igényel, így a brazil válogatott gólrekordere leghamarabb június 11-én végezhet teljes értékű edzésmunkát. Ez azt jelenti, hogy a 34 éves támadó a mindenképpen lemarad a „kanárik” május 31-i Panama, illetve június 6-i Egyiptom lenni felkészülési mérkőzéseiről. Lasmar arról nem ejtett szót, hogy Neymar kikerülhet-e a keretből.

A FIFA szabályai alapján a világbajnokságon részt vevő válogatottak kereteinek véglegesítési határideje június 1., ezen túl csak komoly indokkal – súlyos sérülés vagy betegség esetén – van lehetőség cserére, június 10-én 21 óráig.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (AS Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó 
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia 
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó 
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti 
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília 
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti 
C-CSOPORT

 

 

