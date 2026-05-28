Neymar vádlisérüléssel érkezett az edzőtáborba, lemaradhat a világbajnokság nyitányáról

Amekkora ováció fogadta Neymar beválogatását a brazil labdarúgó nemzeti csapat világbajnoki keretébe, akkora az ijedség most a selecao teresópolisi edzőtáborában – írja a Globoesporte. A Bajnokok Ligája-döntőn érdekelt Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli trión kívül Carlo Ancelotti többi kiválasztottja már a Granja Comaryban tartózkodik, ám kiderült: a Santos csapatkapitánya nem edzhet a többiekkel – a brazil szövetség csütörtöki közlése alapján újabb két-három hét kényszerpihenő vár rá.

Rodrigo Lasmar keretorvos arról beszélt, hogy a futballista kedden csatlakozott a kerethez, a szerdai első edzést azonban kihagyta, mivel a jobb vádlijában duzzanatra panaszkodott – klubja, a Santos szerint ödémáról volt szó –, s az MRI-vizsgálat vádlisérülést mutatott ki nála. A másodfokú sérülés az izomrostok részleges szakadásával jár, két-három hetes pihenést és rehabilitációt igényel, így a brazil válogatott gólrekordere leghamarabb június 11-én végezhet teljes értékű edzésmunkát. Ez azt jelenti, hogy a 34 éves támadó a mindenképpen lemarad a „kanárik” május 31-i Panama, illetve június 6-i Egyiptom lenni felkészülési mérkőzéseiről. Lasmar arról nem ejtett szót, hogy Neymar kikerülhet-e a keretből.

A FIFA szabályai alapján a világbajnokságon részt vevő válogatottak kereteinek véglegesítési határideje június 1., ezen túl csak komoly indokkal – súlyos sérülés vagy betegség esetén – van lehetőség cserére, június 10-én 21 óráig.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (AS Roma – Olaszország)

Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)