Szétlövés után negyeddöntős a magyar válogatott a minifutball Európa-bajnokságon
A magyar minifutball-válogatott 2–2-es döntetlen után a szétlövés során legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így bejutott a negyeddöntőbe a pozsonyi Európa-bajnokságon.
A magyar csapat – amely legjobb csoportharmadikként jutott tovább a legjobb 16 közé – a nyolcaddöntőben kétszer egyenlített, majd a hosszabbítás nem hozott gólt, így a szétlövés döntött. A mieink három lövője nem hibázott, viszont a bosnyákok (akik az A-csoport győztesei voltak) harmadik rúgója a bal kapufát találta el, így a magyar válogatott jutott tovább – kedden (17.30) a nyolc között Bulgária lesz az ellenfél.
A TELJES MÉRKŐZÉS
MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
NYOLCADDÖNTŐ
Magyarország–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Barabás M. 11., Kövesdi 42., ill. Medunjanin 10. – büntetőből, Kubat 39.) – szétlövéssel 3–2
