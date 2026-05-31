Nemzeti Sportrádió

Szétlövés után negyeddöntős a magyar válogatott a minifutball Európa-bajnokságon

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.31. 23:08
null
Nagy csatában jutott tovább a magyar válogatott (Fotó: Magyar Minifutball-szövetség)
Címkék
minifutball Eb magyar minifutball-válogatott minifutball
A magyar minifutball-válogatott 2–2-es döntetlen után a szétlövés során legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így bejutott a negyeddöntőbe a pozsonyi Európa-bajnokságon.

A magyar csapat – amely legjobb csoportharmadikként jutott tovább a legjobb 16 közé – a nyolcaddöntőben kétszer egyenlített, majd a hosszabbítás nem hozott gólt, így a szétlövés döntött. A mieink három lövője nem hibázott, viszont a bosnyákok (akik az A-csoport győztesei voltak) harmadik rúgója a bal kapufát találta el, így a magyar válogatott jutott tovább – kedden (17.30) a nyolc között Bulgária lesz az ellenfél.

A TELJES MÉRKŐZÉS

MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
NYOLCADDÖNTŐ
Magyarország–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Barabás M. 11., Kövesdi 42., ill. Medunjanin 10. – büntetőből, Kubat 39.) – szétlövéssel 3–2

 

minifutball Eb magyar minifutball-válogatott minifutball
Legfrissebb hírek

Gól nélküli döntetlent játszott a magyar válogatott a minifutball Eb-n, még nincs meg a továbbjutás

Magyar válogatott
2026.05.29. 21:50

Tajti Bence az utolsó pillanatokban büntetőt védett, a mieink legyőzték a szlovénokat a minifutball Eb-n

Magyar válogatott
2026.05.28. 23:22

Minifutball Eb: hiába vezetett kétszer is, félpályás góllal kapott ki a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.05.27. 12:46

Minifutball Eb: az Eb-bronzérmes kazahokkal egy csoportban a magyarok

Magyar válogatott
2026.02.27. 19:58

A magyar válogatott döntőbe jutott a minifutball-világbajnokságon

Magyar válogatott
2025.05.30. 20:47

Már a négy között a magyar válogatott a minifutball-vb-n

Minden más foci
2025.05.29. 17:13

Nyolcaddöntőbe jutott a magyar válogatott a minifutball-vb-n

Minden más foci
2025.05.25. 20:22

Döntetlennel kezdett a magyar válogatott a minifutball-világbajnokságon

Magyar válogatott
2025.05.21. 15:23
Ezek is érdekelhetik