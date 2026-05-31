Szétlövés után negyeddöntős a magyar válogatott a minifutball Európa-bajnokságon

A magyar csapat – amely legjobb csoportharmadikként jutott tovább a legjobb 16 közé – a nyolcaddöntőben kétszer egyenlített, majd a hosszabbítás nem hozott gólt, így a szétlövés döntött. A mieink három lövője nem hibázott, viszont a bosnyákok (akik az A-csoport győztesei voltak) harmadik rúgója a bal kapufát találta el, így a magyar válogatott jutott tovább – kedden (17.30) a nyolc között Bulgária lesz az ellenfél.

A TELJES MÉRKŐZÉS

MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

NYOLCADDÖNTŐ

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Barabás M. 11., Kövesdi 42., ill. Medunjanin 10. – büntetőből, Kubat 39.) – szétlövéssel 3–2