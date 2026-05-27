Súlyos az Európa-kupa döntőjében megsérülő tatabányai játékos sérülése

A Tatabánya szerdai közleménye szerint Matej Havran az Európa-kupa döntőjének első mérkőzésén, az Ohrid elleni hazai összecsapáson sérült meg.

Havran így a vasárnapi visszavágón biztosan nem játszik, sőt nagyjából kilenc hónapig nem léphet pályára, ha abból indulunk ki, hogy az ilyen típusú sérülésekből (ACL-szakadás) általában mennyi ideig tart a játékosok felépülése.

A Tatabánya az Ek-döntő első felvonásában nagyot küzdve egygólos vereséget szenvedett.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MOL TATABÁNYA KC–GRK OHRID (északmacedón) 28–29 (8–13)

Tatabánya, 5811 néző. Vezette: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)

TATABÁNYA: Székely M. – RODRÍGUEZ P. 3, Mosindi 1, Zsitnyikov, Vajda H. 1, ÉLES 9 (2), Krakovszki B. 1 (1). Csere: Andó (kapus), Havran, Papp T., Lemos, Sztraka, GRIGORAS 4, Plaza 1, Taleszki 2, DAMATRIN 6 (2). Edző: Tóth Edmond

OHRID: PILIPOVIC – D. DJUKICS 7, Szavrevszki, Rey Morales, IVANKOVIC 7, Taszeszki, G. Ojleszki 2. Csere: Blazsevszki (kapus), Jaszuhira 4 (4), Jagurinovszki, Strmljan 4, Pribetic, LIJAPISZ 5. Edző: Borisz Rojevics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 11. p.: 2–6. 18. p.: 5–9. 25. p.: 5–12. 33. p.: 11–14. 41. p: 16–19. 48. p.: 19–25. 52. p.: 24–25. 54. p.: 26–26. 57. p.: 28–27

Kiállítások: 12, ill. 20 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4