Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai is bekerült a PL-idény csapatába a szurkolóknál

2026.05.31. 15:12
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier league álomcsapat
Újabb tanúbizonyság arról, mennyire szeretik Szoboszlai Dominkot Angliában: a Premier League a hivatalos honlapján közölte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát a szurkolók beszavazták a 2025–2026-os bajnoki idény álomcsapatába – a Liverpool FC egyedüli képviselőjeként.

Egyedül képviseli Szoboszlai Dominik a klubját, a Liverpool FC-t a Premier League szurkolói álomcsapatában – derült ki a liga hivatalos honlapjáról, amely közzétette a drukkerek voksai alapján összeállított álomtizenegyet. A csapat kapujába David Rayát, a bajnok Arsenal kapusát szavazták be; a védelmet három „ágyús” Jurriën Timber, William Saliba és Gabriel, valamint a Manchester City fiatal balbekkje, Nico O'Reilly alkotja; a középpályára Szoboszlai mellé a Manchester United portugál sztárja, Bruno Fernandes, valamint Declan Rice (Arsenal) került be; a csatársorban pedig a Brentford braziljára, Igor Thiagóra, a Manchester City norvég gólzsákjára, Erling Haalandra és csapattársára, Antoine Semenyóra esett a választás.

A szavazáson a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.

Fotó: Premier League
   
A PL VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

38

26

7

5

71–27

+44

85

  2. Manchester City

38

23

9

6

77–35

+42

78

  3. Manchester United

38

20

11

7

69–50

+19

71

  4. Aston Villa

38

19

8

11

56–49

+7

65

  5. Liverpool

38

17

9

12

63–53

+10

60

  6. Bournemouth

38

13

18

7

58–54

+4

57

  7. Sunderland

38

14

12

12

42–48

–6

54

  8. Brighton

38

14

11

13

52–46

+6

53

  9. Brentford

38

14

11

13

55–52

+3

53

10. Chelsea

38

14

10

14

58–52

+6

52

11. Fulham

38

15

7

16

47–51

–4

52

12. Newcastle

38

14

7

17

53–55

–2

49

13. Everton

38

13

10

15

47–50

–3

49

14. Leeds United

38

11

14

13

49–56

–7

47

15. Crystal Palace

38

11

12

15

41–51

–10

45

16. Nottingham Forest

38

11

11

16

48–51

–3

44

17. Tottenham

38

10

11

17

48–57

–9

41

18. West Ham

38

10

9

19

46–65

–19

39

19. Burnley

38

4

10

24

38–75

–37

22

20. Wolverhampton

38

3

11

24

27–68

–41

20

Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton.

 

 

 

Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier league álomcsapat
Legfrissebb hírek

A Liverpool FC bejelentette Arne Slot távozását

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:38

Red Bull Four 2 Score döntő: A legendák (is) készen állnak a harcra!

Minden más foci
2026.05.29. 14:42

Szoboszlai Dominik a fiataloknak: Merjetek nagyot álmodni!

Minden más foci
2026.05.29. 07:53

Szoboszlai Dominikot a teljesítménye és a munkamorálja is csapattársai fölé emelte – vélemények

Angol labdarúgás
2026.05.28. 10:58

Drámai korszakváltás a Liverpoolnál – magyarokkal

Angol labdarúgás
2026.05.28. 09:59

Szoboszlaiék a jövő héten csatlakoznak a válogatotthoz

Magyar válogatott
2026.05.27. 09:24

Liverpooli lábnyomok: mekkora csalódás az idény?

Angol labdarúgás
2026.05.26. 21:01

Videó: Szoboszlai szabadrúgása is ott van a PL-idény legszebb góljai között

Angol labdarúgás
2026.05.26. 13:04
Ezek is érdekelhetik