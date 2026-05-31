Szoboszlai is bekerült a PL-idény csapatába a szurkolóknál

Egyedül képviseli Szoboszlai Dominik a klubját, a Liverpool FC-t a Premier League szurkolói álomcsapatában – derült ki a liga hivatalos honlapjáról, amely közzétette a drukkerek voksai alapján összeállított álomtizenegyet. A csapat kapujába David Rayát, a bajnok Arsenal kapusát szavazták be; a védelmet három „ágyús” Jurriën Timber, William Saliba és Gabriel, valamint a Manchester City fiatal balbekkje, Nico O'Reilly alkotja; a középpályára Szoboszlai mellé a Manchester United portugál sztárja, Bruno Fernandes, valamint Declan Rice (Arsenal) került be; a csatársorban pedig a Brentford braziljára, Igor Thiagóra, a Manchester City norvég gólzsákjára, Erling Haalandra és csapattársára, Antoine Semenyóra esett a választás.

A szavazáson a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.

