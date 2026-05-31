Szoboszlai is bekerült a PL-idény csapatába a szurkolóknál

Egyedül képviseli Szoboszlai Dominik a klubját, a Liverpool FC-t a Premier League szurkolói álomcsapatában – derült ki a liga hivatalos honlapjáról, amely közzétette a drukkerek voksai alapján összeállított álomtizenegyet. A csapat kapujába David Rayát, a bajnok Arsenal kapusát szavazták be; a védelmet három „ágyús” Jurriën Timber, William Saliba és Gabriel, valamint a Manchester City fiatal balbekkje, Nico O'Reilly alkotja; a középpályára Szoboszlai mellé a Manchester United portugál sztárja, Bruno Fernandes, valamint Declan Rice (Arsenal) került be; a csatársorban pedig a Brentford braziljára, Igor Thiagóra, a Manchester City norvég gólzsákjára, Erling Haalandra és csapattársára, Antoine Semenyóra esett a választás.
A szavazáson a világ minden tájáról több mint 200 ezren voksoltak, a drukkerek egy 60 fős listáról választhattak.
|A PL VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
38
26
7
5
71–27
+44
85
|2. Manchester City
38
23
9
6
77–35
+42
78
|3. Manchester United
38
20
11
7
69–50
+19
71
|4. Aston Villa
38
19
8
11
56–49
+7
65
|5. Liverpool
38
17
9
12
63–53
+10
60
|6. Bournemouth
38
13
18
7
58–54
+4
57
|7. Sunderland
38
14
12
12
42–48
–6
54
|8. Brighton
38
14
11
13
52–46
+6
53
|9. Brentford
38
14
11
13
55–52
+3
53
|10. Chelsea
38
14
10
14
58–52
+6
52
|11. Fulham
38
15
7
16
47–51
–4
52
|12. Newcastle
38
14
7
17
53–55
–2
49
|13. Everton
38
13
10
15
47–50
–3
49
|14. Leeds United
38
11
14
13
49–56
–7
47
|15. Crystal Palace
38
11
12
15
41–51
–10
45
|16. Nottingham Forest
38
11
11
16
48–51
–3
44
|17. Tottenham
38
10
11
17
48–57
–9
41
|18. West Ham
38
10
9
19
46–65
–19
39
|19. Burnley
38
4
10
24
38–75
–37
22
|20. Wolverhampton
38
3
11
24
27–68
–41
20
|Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton.