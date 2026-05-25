„Összességében jobb vagyok, mint tavaly ilyenkor voltam” – Pécsi Ármin az első liverpooli idényéről

2026.05.25. 21:03
Az első, Liverpoolban eltöltött idényéről beszélt Pécsi Ármin a Spíler TV-nek adott exkluzív interjújában. Az immáron a magyar felnőttválogatottba is meghívott kapus a szakmai kérdéseken túl személyesebb témákat is érintett, szóba került többek között a kapcsolata Szoboszlai Dominikkel és néhány kedvtelése is.

„Nagyon sok mindent tudtam tanulni ebben az egy évben – mondta el a Spíler TV-nek adott interjúja elején Pécsi Ármin. – Talán nem is lehetne az összeset megnevezni, de azt gondolom, hogy tudtam fejlődni, és kicsit talán át is alakult a játékom. Akik szokták nézni a meccseimet, mondták, hogy látnak előrelépést.”

Ezután arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominikra felnéz, és úgy érzi, az elmúlt hónapokban közelebb kerültek egymáshoz. „Az a célom, hogy ilyen srácokkal tudjak együtt lenni és játszani. Ez a mai napig fél álom, és szeretném, hogy beteljesüljön. Ezért is próbálok dolgozni” – mondta, hozzátéve, közös bennük, hogy mindketten utálnak veszíteni, és szeretnek padelezni.

Arra a kérdésre, hogy mennyire szokta már meg az angliai életmódot, Pécsi így válaszolt: „Edzésen, amikor bejövök, az utat tudom, de a környéken nem nagyon lehet mit csinálni. Az angliai élet eltérő attól, amit ezelőtt megszoktam, de megvannak a pozitív és a negatív oldalai ennek is.”

Kedvteléseiről is szó esett, ezen a ponton megemlítette, hogy kedveli a parfümöket, és rajong a kávék iránt is.

„Nem nagyon tudok előre tervezni, és nem is szoktam. Ilyenkor spontán töltöm el az időt, próbálok csak otthon lenni. Hazamegyek Győrbe a családhoz, próbálok minél több ismerőst, barátot meglátogatni vagy időt eltölteni velük, amire ritkán van lehetőség. Szeretnék fizikailag formában maradni” – tért az előtte álló időszakra Pécsi Ármin.

Úgy érzi, most sokkal jobb formában van, mint egy éve ilyenkor: „Játéktudásban, gyorsaságában és fizikailag is tudtam előrelépni. Összességében talán jobb vagyok, mint tavaly ilyenkor vagy akár fél éve voltam.”

