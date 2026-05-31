Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Molnár Attila 45 másodpercen belül futott Rabatban

SZ. Z.SZ. Z.
2026.05.31. 21:04
Fotó: Getty Images
Címkék
Molnár Attila atlétika Gyémánt Liga Rabat
A mögöttünk hagyott hétvégén is zajlottak az események a világ atlétikapályáin: a Gyémánt Liga Marokkóban folytatódott, Götzisben a többpróbázók kerültek a főszerepbe, és Budapesten is erős magyar eredményt láthattunk.

Hsziamen után Rabatban is Gyémánt Liga-versenyt futhatott a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok, Európa-rekorder Molnár Attila. Egy héttel ezelőtt 45.49-cel a 7. lett a Távol-Keleten, ezúttal Marokkóban nem lehetett más a célja, mint javítani. A szabadtéri szezonnyitójához képest sokkal jobban pörögtek a lábai, most is neves ellenfelekkel szemben futhatott a 9-es pályán. Eggyel mögötte a kétszeres Európa-bajnok Matthew Hudson-Smith indult, a brit később nagy segítségére volt, mert képes volt tapadni a másodikként végző riválisára, ami 44.73 másodperces időt és egy értékes 6. helyet eredményezett legjobbunknak.

Három magyarnak a drezdai Silver-versenyen is szurkolhattunk, Tóth Anna 100 m gáton csupán két századdal maradt el az egyénijétől, 12.79-cel a 2. lett, míg a kalapácsvetők között Szabados Ármin 75.27 méterrel a 3., Rába Dániel 72.63 méterrel a 7. helyen zárt.

Fantasztikusan sikerült a szintén vasárnap, a Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett ugróverseny Bánhidi-Farkas Petrának. Az MTK Budapest távolugrója tökéletesnek mondható, 1.9 m/s-os hátszélben 678 centiméterre javította az egyéni csúcsát, amivel az Eb-szint is meglett neki.

A hétvégén Götzisben rendezték meg az év legrangosabb többpróbaversenyét. A női hétpróbában a 19 éves Kriszt Sarolta 6213 ponttal a 12. lett, az aranyérmet a 6726 ponttal a világ idei legjobb eredményét elérő svájci Annik Kälin vihette haza. A férfi tízpróbát honfitársa, a fedett pályás világcsúcstartó Simon Ehammer nyerte meg. Az országos csúcsot érő 8778 pontos hétvégéjének a legemlékezetesebb része kétségtelenül a 851 centiméteres távolugrása volt, ami új tízpróbarekord.

 

Molnár Attila atlétika Gyémánt Liga Rabat
Legfrissebb hírek

Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött!

Atlétika
Tegnap, 16:54

Egyik beszámolót sem fogadták el a Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyűlésén

Atlétika
Tegnap, 14:52

Kozák Luca óriási országos csúccsal győzött Bydgoszczban – videó

Atlétika
2026.05.29. 19:18

Brutális selejtezőszintek a 2027-es atlétikai világbajnokságra

Atlétika
2026.05.27. 15:47

Gyémánt Liga: Molnár Attila 7. lett Hsziamenben, óriási U20-as világcsúcs gerelyhajításban

Atlétika
2026.05.23. 15:30

Kozák Luca: Nagy önbizalmat adnak az eddigi eredmények

Atlétika
2026.05.23. 11:52

Gyémánt Liga: Molnár Attila is indul Hsziamenben

Atlétika
2026.05.22. 09:28

Bondár Anna búcsúzott a rabati tenisztorna negyeddöntőjében

Tenisz
2026.05.21. 18:11
Ezek is érdekelhetik