Atlétika: Molnár Attila 45 másodpercen belül futott Rabatban

Hsziamen után Rabatban is Gyémánt Liga-versenyt futhatott a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok, Európa-rekorder Molnár Attila. Egy héttel ezelőtt 45.49-cel a 7. lett a Távol-Keleten, ezúttal Marokkóban nem lehetett más a célja, mint javítani. A szabadtéri szezonnyitójához képest sokkal jobban pörögtek a lábai, most is neves ellenfelekkel szemben futhatott a 9-es pályán. Eggyel mögötte a kétszeres Európa-bajnok Matthew Hudson-Smith indult, a brit később nagy segítségére volt, mert képes volt tapadni a másodikként végző riválisára, ami 44.73 másodperces időt és egy értékes 6. helyet eredményezett legjobbunknak.

Három magyarnak a drezdai Silver-versenyen is szurkolhattunk, Tóth Anna 100 m gáton csupán két századdal maradt el az egyénijétől, 12.79-cel a 2. lett, míg a kalapácsvetők között Szabados Ármin 75.27 méterrel a 3., Rába Dániel 72.63 méterrel a 7. helyen zárt.

Fantasztikusan sikerült a szintén vasárnap, a Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett ugróverseny Bánhidi-Farkas Petrának. Az MTK Budapest távolugrója tökéletesnek mondható, 1.9 m/s-os hátszélben 678 centiméterre javította az egyéni csúcsát, amivel az Eb-szint is meglett neki.

A hétvégén Götzisben rendezték meg az év legrangosabb többpróbaversenyét. A női hétpróbában a 19 éves Kriszt Sarolta 6213 ponttal a 12. lett, az aranyérmet a 6726 ponttal a világ idei legjobb eredményét elérő svájci Annik Kälin vihette haza. A férfi tízpróbát honfitársa, a fedett pályás világcsúcstartó Simon Ehammer nyerte meg. Az országos csúcsot érő 8778 pontos hétvégéjének a legemlékezetesebb része kétségtelenül a 851 centiméteres távolugrása volt, ami új tízpróbarekord.