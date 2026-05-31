Európai kézilabdaligák: több légiósunk is bajnoki ezüstérmes lett

2026.05.31. 22:32
Albek Anna sem ünnepelhetett bajnoki címet a Metz színeiben (Fotó: FB/Metz Handball)
Több, magyarokat foglalkoztató együttes is a második helyen zárta hazája kézilabda-bajnokságát – egy kivételtől eltekintve.

A Győrbe igazoló Bognár Alex szlovén bajnokként távozik az RK Celje PL-től, amely otthon 41–39-re győzött a tavalyi aranyérmes RD LL Grosist Slovan ellen a döntő második meccsén, így 2–0-ra megnyerte a párharcot. A magyar irányító ezúttal két góllal vette ki a részét a sikerből.

A tavalyi bajnok Orlen Wisla Plock 36–27-re kikapott az Industria Kielce otthonában a lengyel élvonal fináléjának második meccsén, és 2–0-ra elveszítette a párharcot. Fazekas Gergő négy, Szita Zoltán három gólt lőtt, Ilic Zoran viszont nem szerepelt a vendégek keretében.

Pergel Andrej egy gólt lőtt a második helyen végző CB Ciudad de Logronóban, amely hazai pályán 41–28-ra kikapott a bajnok Barcelonától a spanyol férfiliga utolsó fordulójában. Décsi Gábor együttese, a Bada Huesca kiesett, mivel 34–27-re kikapott a Horneo BM Alicante otthonában és a 15. helyen végzett. Tóth Rajmond két gólt szerzett, csapata, a Rebi BM Cuenca pedig házigazdaként 36–30-ra kikapott az Irudek Bidasoa Irúntól. Jánosi Tamás négyszer volt eredményes a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 35–33-ra nyert az Abanca Ademar León ellen. Tóth 127 találattal a góllövőlista kilencedik helyén végzett, Pergel 120 góllal 13. lett, Jánosi pedig 82-szer talált be, így a 63. helyen zárt.

Vasárnap véget ért a francia női bajnokság, amelyben Vámos Petra és Albek Anna csapata, a Metz HB második lett, mivel ugyanúgy 76 pontot gyűjtött, mint a Brest Bretagne, de az egymás elleni mérkőzéseken kevesebb gólt lőtt idegenben. Jövő szombaton Budapesten, a BL elődöntőjében a Brest a címvédő Győrrel, a Metz a román CSM Bucuresti-tel találkozik. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB a negyedik helyen zárt, és fennállása során először kiléphet a nemzetközi kupaporondra.

Szikora Melinda pályafutása utolsó mérkőzésén három lövést védett, csapata, a Borussia Dortmund pedig 30–26-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német bajnokság döntőjében, ezzel 2–1-re elveszítette a párharcot. Az alsóházban Szabó Laura kétszer talált be a BSV Sachsen Zwickauban, amely otthon 32–30-ra kikapott a Buxtehuder SV-től.

Ogonovszky Eszter két találata ellenére a tavalyi bajnok Super Amara Bera Bera 26–23-ra kikapott a Rocasa Gran Canaria vendégeként a spanyol női élvonal fináléjának második meccsén, és 2–0-ra alulmaradt a párharcban.

 

