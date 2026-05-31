Kézilabda: mindent vitt a Győri ETO a leány négyes döntőkben

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Győri ETO KC csapata nyerte meg az U16-os leány országos kézilabda-bajnokságot, ráadásul veretlenül, magabiztos játékkal. Már ebben a januári cikkünkben is jeleztük, hogy a klub minden korábbinál eredményesebb évadot zárhat az utánpótlásban, hiszen az együttesei féltávnál is jól álltak, így nem volt meglepő, hogy minden korosztályban bejutottak az idény végi négyes döntőbe.

Az U20-as és az U18-as korosztályban a DVSC tűnt a legerősebb ellenfélnek, a debreceniek a győriekhez hasonlóan alapszakaszgyőztesként várták a végjátékot. Végül mindkét korcsoportban ETO–DVSC döntő alakult ki, az U20-asoknál a debreceniek magabiztos győzelemmel jutottak be a Budaörs ellen, míg a győriek jobban megszenvedtek a Kisvárda ellen, a félidei döntetlen után végig kisebb előnyben voltak, ám a kisvárdaiak az utolsó percben ismét egyenlítettek. Erre a győri Takács Majának volt válasza másodpercekkel a vége előtt, végül ez bizonyult a győztes gólnak.

A fináléban is döntetlen volt a félidei eredmény,

az utolsó 15 percet azonban az ETO bírta jobban, és 34–32-es győzelemmel lett bajnok.

A bronzmeccsen a Budaörs hatgólos félidei vezetése után a Kisvárda visszajött a meccsbe, ám csak mínusz egyig jutott, a Budaörs szerezte meg a harmadik helyet.

U20





Elődöntők:



DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball 33–23



Győri ETO KC–Kisvárda 25–24





Bronzmérkőzés:



Moyra-Budaörs Handball–Kisvárda 26–24





Döntő:



DVSC Schaeffler–Győri ETO KC 32–34

Az U18-asoknál is ETO–DVSC párosítást hozott a finálé, miután a győriek három góllal verték az FTC-t, a debreceniek pedig kettővel a Budaörsöt.

A győri csapat hatgólos hátrányt fordított meg a második félidőben, a véghajrára már nem is maradtak izgalmak, 25–23-as siker után kezdhettek ünnepelni.

A Budaörs ebben a korosztályban is megszerezte a bronzérmet, az utolsó percben szerzett gólra már nem volt válasza a fővárosiaknak, 30–29 lett a vége.

U18





Elődöntők:



DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball 29–27



Győri ETO KC–Ferencvárosi TC 30–27





Bronzmérkőzés:



Moyra-Budaörs Handball–Ferencvárosi TC 30–29





Döntő:



DVSC Schaeffler–Győri ETO KC 23–25

Hogy a leányszakágban teljes legyen az öröm, arról az U15-ös ETO gondoskodott, amely az elődöntőben a Kazincbarcikát, a fináléban a Szombathelyet verte; a Harta KC lett a harmadik.

A fiuknál a korosztályban a PLER-Budapest ért fel a csúcsra, a döntőben a Pick Szegedet legyőzve, míg a bronzérmet a Ferencváros szerezte meg.

U15, lányok





Elődöntők:



Harta KC–Szombathelyi KA 33–34



Győri ETO KC–Borsod SK Kazincbarcika 30–27





Bronzmérkőzés:



Harta KC–Borsod SK Kazincbarcika 32–29





Döntő:



Szombathelyi KA–Győri ETO KC 25–31







U15, fiúk





Elődöntők:



PLER-Budapest–Ferencvárosi TC 24–18



Veszprém Handball Academy–OTP Bank-Pick Szeged 23–27





Bronzmérkőzés:



Ferencvárosi TC–Veszprém Handball Academy 22–21





Döntő:



PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged 27–21

(Kiemelt képünkön: ünnepelnek a Győri ETO U18-as játékosai Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook)