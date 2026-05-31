Hétfői sportműsor: folytatódik a döntő a férfi futsal NB I-ben
JÚNIUS 1., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.55: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)
19.00: Norvégia–Svédország (Tv: Spíler1)
20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Bulgária–Montenegró
18.00: Szlovákia–Málta (Tv: Spíler2)
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
B-CSOPORT
13.30: Dánia–Olaszország (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Washington Nationals–Miami Marlins (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
13.45: 3. szakasz (Bibione–Buja, 156 km)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1082 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; női egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: BL-döntő- és hoki-vb-összefoglaló. Vendégünk Spiller István
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 9. rész (2014–2020)
12.00: Bajnokok: Varga Tamás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Majoross Gergely, a jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya és Terbócs István, a válogatott játékosa
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Mi várható Liverpoolban Arne Slot menesztése után? – Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Országos csúcs 100 méter gátfutásban: Kozák Luca és edzője, Suba László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat
19.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Labdarúgás. A Csíkszereda és a Sepsi is a román élvonalban szerepel
21.00: Kézilabda. Szabaddobás magazin. Vendégek: ifj. Kiss Szilárd, Rosta István
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel