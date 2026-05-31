Hétfői sportműsor: folytatódik a döntő a férfi futsal NB I-ben

JÚNIUS 1., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.55: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)

19.00: Norvégia–Svédország (Tv: Spíler1)

20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Bulgária–Montenegró

18.00: Szlovákia–Málta (Tv: Spíler2)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

B-CSOPORT

13.30: Dánia–Olaszország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Washington Nationals–Miami Marlins (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

NŐI GIRO D'ITALIA

13.45: 3. szakasz (Bibione–Buja, 156 km)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1082 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; női egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: BL-döntő- és hoki-vb-összefoglaló. Vendégünk Spiller István

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 9. rész (2014–2020)

12.00: Bajnokok: Varga Tamás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Majoross Gergely, a jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya és Terbócs István, a válogatott játékosa

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Mi várható Liverpoolban Arne Slot menesztése után? – Gyenge Balázs

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Országos csúcs 100 méter gátfutásban: Kozák Luca és edzője, Suba László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat

19.00: Focióra. Vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Labdarúgás. A Csíkszereda és a Sepsi is a román élvonalban szerepel

21.00: Kézilabda. Szabaddobás magazin. Vendégek: ifj. Kiss Szilárd, Rosta István

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel