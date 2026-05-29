Válogatott: sportpszichológussal bővült a szakmai stáb

Tavasszal kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába Kövesdi Eszter sportpszichológus, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben.

„Az első benyomásaim nagyon pozitívak. A játékosok nagyon nyitottak voltak a közös munkára és roppant együttműködően, konstruktívan álltak a munkámhoz. Ez egy nagyon fontos körülmény és nagyban segíti a dolgomat – nyilatkozta a szövetség honlapjának, az mlsz.hu-nak Kövesdi Eszter. – Azt éreztem, hogy nemcsak én szeretnék mindent megtenni a lehető legjobb felkészülés érdekében, hanem ők is, bár ez azért nem lepett meg, mivel tudtam, hogy professzionális sportolók. Bízom benne, hogy hamarosan ők is érezni fogják a közös munka eredményét és a szurkolók is észreveszik majd a változást a pályán is".

Az MLSZ beszámolója szerint Kövesdi Eszter szakpszichológusi végzettsége mellett a sport területére specializálódott. A márciusi összetartás alatt a játékosokkal egyéni beszélgetéseket is folytatott és csoportos foglalkozásokat is tartott. A szakember a különböző személyiségekhez, helyzetekhez és az egyéni igényekhez igazítva végzi munkáját a válogatott szakmai stábjának tagjaként, továbbá az összetartások közötti időszakokban is dolgozik a játékosokkal és természetesen a júniusi összetartáson és mérkőzéseken is a csapat mellett lesz.